Kamu Emekçileri İş Bıraktı… PTT ve TCDD'den Personele Gözdağı

Memur ve memur emeklilerine yönelik düşük zam teklifine karşı kamu emekçileri bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. 4 milyonu aşkın memur ile 2,5 milyon emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin gölgesinde yapılan eylemler, hükümetin sunduğu teklifin yetersiz bulunduğu mesajını vermek istiyor.

KAMU KURUMLARINDAN GÖZDAĞI

Eylemlerin öncesinde ise bazı kamu kurumlarından dikkat çeken adımlar geldi. PTT Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, hafta sonu çalışanlarına gönderdiği resmi yazılarda iş bırakma eylemine katılacak personel hakkında disiplin işlemi başlatılacağını belirtti.

Gönderilen yazılarda yöneticilerin çalışanları yakından takip edeceği, eyleme katılanların tespit edilerek mevzuat çerçevesinde cezalandırılacağı ifade edildi. Sendikalar ise bu adımları ‘yasal haklara yönelik açık bir tehdit’ olarak değerlendirdi.

TEKLİF İLE TALEP ARASINDAKİ MAKAS AÇIK

Toplu sözleşme masasında taraflar arasındaki fark ise oldukça dikkat çekti.. Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta sunduğu ilk teklifte 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 6 + yüzde 4 oranlarında zam öngördü. 15 Ağustos’taki ikinci teklifte ise taban aylığa bin TL’lik bir artış önerildi. Memur sendikaları ise yapılan bu teklifleri yetersiz buldu. Memur-Sen, 2026 yılı için ilk altı ayda taban aylığa 10 bin TL seyyanen zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oranında zam talep etti. İkinci altı ay için yüzde 20 zam isteyen sendika, 2027’de ise ilk yarı için 7.500 TL seyyanen artış ve yüzde 20 zam, ikinci yarı için ise yüzde 15 zam talebinde bulundu.

‘ADİL BİR TEKLİF GELENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK’

Sendikalar, yapılan iş bırakma eyleminin bir uyarı olduğunu vurgulayarak, kamu emekçilerini yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm eden tekliflerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Yetkililere seslenen sendika temsilcileri, “Sadece masada değil, sahada da mücadelemizi sürdüreceğiz. Adil bir teklif gelene kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

