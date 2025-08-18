Kamu Emekçileri İş Bıraktı… PTT ve TCDD'den Personele Gözdağı

ükümetin sunduğu düşük maaş artışı teklifine tepki gösteren kamu emekçileri, bugün ülke genelinde iş bıraktı. Öte yandan, PTT ve TCDD yönetimleri, eyleme katılan personel hakkında idari işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Kamu Emekçileri İş Bıraktı… PTT ve TCDD'den Personele Gözdağı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Memur ve memur emeklilerine yönelik düşük zam teklifine karşı kamu emekçileri bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. 4 milyonu aşkın memur ile 2,5 milyon emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin gölgesinde yapılan eylemler, hükümetin sunduğu teklifin yetersiz bulunduğu mesajını vermek istiyor.

KAMU KURUMLARINDAN GÖZDAĞI

Eylemlerin öncesinde ise bazı kamu kurumlarından dikkat çeken adımlar geldi. PTT Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, hafta sonu çalışanlarına gönderdiği resmi yazılarda iş bırakma eylemine katılacak personel hakkında disiplin işlemi başlatılacağını belirtti.

Kamu Emekçileri İş Bıraktı… PTT ve TCDD'den Personele Gözdağı - Resim : 1

Gönderilen yazılarda yöneticilerin çalışanları yakından takip edeceği, eyleme katılanların tespit edilerek mevzuat çerçevesinde cezalandırılacağı ifade edildi. Sendikalar ise bu adımları ‘yasal haklara yönelik açık bir tehdit’ olarak değerlendirdi.

Kamu Emekçileri İş Bıraktı… PTT ve TCDD'den Personele Gözdağı - Resim : 2
Fotoğraf: AA

TEKLİF İLE TALEP ARASINDAKİ MAKAS AÇIK

Toplu sözleşme masasında taraflar arasındaki fark ise oldukça dikkat çekti.. Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta sunduğu ilk teklifte 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 6 + yüzde 4 oranlarında zam öngördü. 15 Ağustos’taki ikinci teklifte ise taban aylığa bin TL’lik bir artış önerildi. Memur sendikaları ise yapılan bu teklifleri yetersiz buldu. Memur-Sen, 2026 yılı için ilk altı ayda taban aylığa 10 bin TL seyyanen zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oranında zam talep etti. İkinci altı ay için yüzde 20 zam isteyen sendika, 2027’de ise ilk yarı için 7.500 TL seyyanen artış ve yüzde 20 zam, ikinci yarı için ise yüzde 15 zam talebinde bulundu.

Kamu Emekçileri İş Bıraktı… PTT ve TCDD'den Personele Gözdağı - Resim : 3
Fotoğraf: AA

‘ADİL BİR TEKLİF GELENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK’

Sendikalar, yapılan iş bırakma eyleminin bir uyarı olduğunu vurgulayarak, kamu emekçilerini yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm eden tekliflerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Yetkililere seslenen sendika temsilcileri, “Sadece masada değil, sahada da mücadelemizi sürdüreceğiz. Adil bir teklif gelene kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Memurlar 81 İlde İş Bıraktı! İptal Edilen İZBAN Seferleri Yeniden BaşladıMemurlar 81 İlde İş Bıraktı! İptal Edilen İZBAN Seferleri Yeniden BaşladıGüncel
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Son Kararı Duyurdu! 81 İlde İş BırakıyorlarMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Son Kararı Duyurdu! 81 İlde İş BırakıyorlarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Memur zammı
Son Güncelleme:
Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
Memur Maaşı İçin Kritik Viraj! İşte Masadaki Tahminler... Polis, Öğretmen, Avukat, Doktor, Hemşire Ne Kadar Maaş Alacak?
Memur Maaşı İçin Kritik Viraj! İşte Masadaki Tahminler...
SON DAKİKA: Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda! Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi...
Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı