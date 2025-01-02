Kağıt Sektörüne Büyük Darbe! 71 Yıllık Kağıt Fabrikası İflas Bayrağını Açtı

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 27 Aralık 2024 tarihinde Uçal Kağıt Sanayi için geçici mühlet kararı verildi. Şirketin konkordato süreci kapsamında 3 ay süreyle koruma altına alınmasına karar verildiği açıklandı.

Gerçekgündem'den Baybars Ergün'ün haberine göre, Mahkeme, süreç boyunca şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere İcra ve İflas Hukukçusu Mert Namlı ile Serbest Mali Müşavir Hatem Kulçak’ı geçici komiser olarak atadı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, alacaklıların konkordato talebine itiraz etmeleri için ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün süre tanındığı belirtildi. Sürece ilişkin duruşmanın ise 26 Mart 2025 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirileceği bildirildi.

71 YILIN ARDINDAN ZORLU SÜREÇ BAŞLADI

1954 yılında E.M.E. adıyla Kazlıçeşme’de kurulan Uçal Kağıt, sanayi tesislerinin taşınmasının ardından 1985 yılında Çekmeköy’deki mevcut tesisine taşınarak faaliyetlerini burada sürdürmeye devam etmişti. Ancak, uzun süredir devam eden ekonomik sıkıntılar ve artan maliyetler karşısında şirket konkordato başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

UÇAL KAĞIT HAKKINDA

UÇAL Kağıt, 1954 yılında Kazlıçeşme’de E.M.E. adıyla kurulmuştur. 1984 yılında, Kazlıçeşme bölgesinden sanayi tesislerinin taşınması kararıyla, şirket 1985 yılında İstanbul Çekmeköy’deki Sırapınar Köyü Arabageçidi Mevkii’nde yer alan yeni tesisine taşınmış ve aynı yıl Uçal Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını almıştır. O tarihten itibaren faaliyetlerini aynı bölgede sürdürmektedir.