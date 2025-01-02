Manisa'nın 52 Yıllık Dev Yem Fabrikası Batmaktan Son Anda Kurtuldu
Türkiye’nin ilk yem fabrikalarından biri olan ve 1973 yılında üretime başlayan ve 52 yıl boyunca kesintisiz devam eden Manisa Yem Fabrikası (Yemsan), yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme, fabrikanın konkordato talebini reddederek fabrikanın iflasını engelledi.
Manisa’da 18 dikey silo ve 1000 metrekarelik yatay depo kapasitesine sahip olan fabrika, yem üretiminde Türkiye’nin öncü tesislerinden biri olarak biliniyor. Ancak, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süre önce konkordato sürecine giren fabrika, mahkemenin son kararıyla faaliyetlerini sürdürme imkanı buldu.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, Yemsan’ın konkordato talebini reddederek kararını açıkladı. Karar şöyle:
Konkordato komiserlerinin görev ve yetkileri kaldırıldı.
Fabrika hakkında geçici mühlet kararları iptal edildi.
Konkordato sürecinde ödenmemiş komiser ücretlerinin ödenmesine hükmedildi.
Karar, ilgili yerlere resmi olarak bildirildi.
Mahkemenin kararı sonrası Manisa Yem Fabrikası, iflas sürecinden kurtulmuş olsa da ekonomik sıkıntıların nasıl aşılacağına dair belirsizlik sürüyor. Türkiye’nin yem sektöründeki en eski fabrikalarından biri olan tesis, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri açısından kritik bir öneme sahip.