Manisa'nın 52 Yıllık Dev Yem Fabrikası Batmaktan Son Anda Kurtuldu

Manisa’da 18 dikey silo ve 1000 metrekarelik yatay depo kapasitesine sahip olan fabrika, yem üretiminde Türkiye’nin öncü tesislerinden biri olarak biliniyor. Ancak, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süre önce konkordato sürecine giren fabrika, mahkemenin son kararıyla faaliyetlerini sürdürme imkanı buldu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, Yemsan’ın konkordato talebini reddederek kararını açıkladı. Karar şöyle:

Konkordato komiserlerinin görev ve yetkileri kaldırıldı.

Fabrika hakkında geçici mühlet kararları iptal edildi.

Konkordato sürecinde ödenmemiş komiser ücretlerinin ödenmesine hükmedildi.

Karar, ilgili yerlere resmi olarak bildirildi.

Mahkemenin kararı sonrası Manisa Yem Fabrikası, iflas sürecinden kurtulmuş olsa da ekonomik sıkıntıların nasıl aşılacağına dair belirsizlik sürüyor. Türkiye’nin yem sektöründeki en eski fabrikalarından biri olan tesis, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri açısından kritik bir öneme sahip.