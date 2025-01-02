Gıda Fiyatları Yükseliş Hızında Yavaşlama! İşte Fiyatı En Çok Düşen Ürünler

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), aralık 2024 dönemine ait gıda fiyat endeksi sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, Aralık ayında gıda fiyatlarında yüzde 1,34'lük bir artış kaydedilirken, son üç aydır süren yükseliş trendinde yavaşlama gözlemlendi. Yıllık gıda enflasyonu ise aynı dönem itibarıyla yüzde 38,5 olarak belirlendi.

FİYATI EN HIZLI DÜŞENLER KABAK, AYVA VE KİVİ

Aralık ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı düşen ürünler arasında kabak, ayva ve kivi öne çıktı. Buna karşılık kırmızılahana, patlıcan ve nar gibi ürünlerde belirgin fiyat artışları yaşandı. Taze meyve ve sebzelerin dışında, balık, bal ve toz tatlılarındaki fiyat artışları dikkat çekti. Öte yandan, hazır sütlü tatlılar, kabak çekirdeği ve buğday ununda ise fiyat düşüşleri kaydedildi.

Raporda, diğer enflasyon göstergeleriyle karşılaştırmalar da yapıldı. Türk-İş mutfak enflasyonu yüzde 2,54, İTO Geçinme Endeksi (ÜGE) ise yüzde 0,93 oranında yükseldi. Ancak TÜİK ve ENAG tarafından henüz bu döneme ait gıda enflasyonu verisi açıklanmadı.

Aralık 2024 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu, TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre yüzde 38,5, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 45,5, İTO-ÜGE kapsamında ise yüzde 46,9 olarak hesaplandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise geçtiğimiz gün yayınladığı İstanbul'da perakende fiyatlarıyla ilgili raporunda İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nin yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin ise yüzde 40,64 olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi