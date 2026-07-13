JP Morgan'dan Türkiye Tahmini: Dolar ve Enflasyon Beklentisi Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye ekonomisine ilişkin yıl sonu beklentilerini güncelledi. CNBC-e'nin haberine göre bankanın raporunda, döviz kurundaki görece düşük oynaklık sayesinde kur geçişkenliğinin önceki dönemlere göre sınırlı kaldığı ancak enflasyonist baskıların halen güçlü seyrettiği vurgulandı. Bu nedenle JP Morgan, 2026'nın ikinci yarısında faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Banka, yüksek enflasyon ortamının devam etmesiyle birlikte dolar/TL'deki yükseliş hızının önümüzdeki dönemde artabileceğini öngördü. Buna göre Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3, 2027 yılındaysa yüzde 4,6 büyümesini bekleniyor. Enflasyon tahmini 2026 sonu için yüzde 29, 2027 sonu için ise yüzde 25 olarak açıklandı.

DOLAR TAHMİNİ

Politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e, 2027 sonunda ise yüzde 30'a gerileyeceği öngörülürken, dolar/TL tahmini 2026 sonu için 51,4 lira, 2027 sonu için ise 61,7 lira olarak paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi