Hürmüz'ün Ateşi Vatandaşın Cebini Yaktı: Akaryakıta Zamda Tarih Belli Oldu
Akaryakıt fiyatlarında zam hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen zammın ardından, bu kez benzinin litre fiyatında yükseliş bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre benzin fiyatlarına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1,60 TL zam yapılması planlanıyor.
Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran arasındaki gerilimin bir kez daha yükselmesiyle birlikte brent petrol de yukarı doğru hareketlendi. Bu gelişmenin ardından piyasalarda akaryakıtta zam beklentisi oluştu.
MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE
Geçtiğimiz hafta motorine yapılan zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatında yükseliş bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgilere göre, benzine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1,60 TL zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artışın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatları yeniden yükselecek.
MOTORİNDE ŞU AN İÇİN DEĞİŞİM BEKLENMİYOR
Motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişim beklenmiyor. Motorine son olarak geçtiğimiz hafta 5 liranın üzerinde zam uygulanmıştı. Motorine gelen zamların ardından motorin-benzin makası 7 liraya kadar çıkmıştı.
Gerçekleşmesi beklenen zam öncesi İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 69,88 liradan, benzinin litresi ise 62,90 liradan satılıyor.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.90 TL
Motorin litre fiyatı: 69.88 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.75 TL
Motorin litre fiyatı: 69.73 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 63.86 TL
Motorin litre fiyatı: 70.99 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 64.14 TL
Motorin litre fiyatı: 71.26 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL
Kaynak: Haber Merkezi