Türk Gayrimenkul Devi Mekke'ye Çıktı: 400 Milyon Dolarlık Dev Projede Satışlar Başladı

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Türkiye’nin gayrimenkul ve şehircilik alanındaki 73 yıllık dev birikimi sınırları aşarak Suudi Arabistan'a taşındı.

Emlak Konut GYO'nun, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı iştiraki National Housing Company (NHC) ile ortaklaşa yürüttüğü Hayat Mekke Projesi'nin Mekke ve Cidde satış ofisleri düzenlenen görkemli törenlerle eş zamanlı açıldı. 2 ülkenin bakan yardımcıları, büyükelçileri ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı törenle, dev konut projesinde resmi talep toplama süreci de resmen başladı.

PROJENİN MALİ VE FİZİKSEL HARİTASI

Körfez bölgesinin en iddialı şehircilik hamlelerinden biri olarak gösterilen ve bölgenin köklü mimari kodlarına sadık kalınarak tasarlanan Hayat Mekke'nin fiziki ve mali boyutları şu şekilde şekillendi:

Toplam yatırım büyüklüğü: Yaklaşık 400 milyon dolar

Arsa ve konut alanı: 5 milyon metrekarelik Mekke Kapısı Master Planı içinde 255 bin metrekarelik inşaat alanı.

Konut sayısı: Tamamı bağımsız girişli ve mahremiyeti önceleyen avlulu düzende tasarlanmış bin 14 adet lüks villa.

Lojistik avantaj: Mescid-i Haram ile Harameyn Hızlı Tren İstasyonu'na doğrudan komşu stratejik konum.

TÜRK VATANDAŞLARINA YÜZDE 25'LİK KOTA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 8 Temmuz'da Riyad'da imzaladığı "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı" ile projede tarihi bir esneklik sağlandı.

Varılan mutabakat doğrultusunda, dev projedeki villaların yüzde 25’lik bölümünü oluşturan 254 villanın başta Türk vatandaşları olmak üzere uluslararası yatırımcılara satılmasına yasal onay çıktı.

Bakan Kurum, projenin Türkiye'de duyulmasının hemen ardından kamuoyundan çok yoğun ve erken bir talep dalgası aldıklarını doğruladı.

İŞ BİRLİĞİ MEDİNE VE RİYAD'A TAŞINACAK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ve Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, imza altına alınan iş birliğinin sadece Mekke ile sınırlı kalmayacağını ilan etti.

Emlak Konut’un küresel arenadaki gücünü perçinleyen bu hamlenin ardından, sonraki etapta Riyad, Medine ve Cidde başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın diğer lokomotif kentlerinde de yeni ortak projeler geliştirilecek.

Ayrıca Emlak Konut iştiraki EKA Asansör A.Ş.'nin de Suudi Arabistan'da büyük bir üretim tesisi kurması için NHC ile masaya oturulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA