İzmir'de Toplu Ulaşıma Zam Geldi

İzmir’de toplu ulaşım ücretlerine zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay, İZDENİZ, İZBAN ve ESHOT denetimindeki İZTAŞIT araçlarında uygulanacak yeni ulaşım tarifesini oy birliğiyle kabul etti. Yeni fiyatlar, 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Yapılan düzenleme ile kent içi toplu taşımada tam biniş ücreti 25 TL’ye yükseldi. Öğretmen tarifesi 17,72 TL olarak sabit tutulurken, 60 yaş üzeri vatandaşlar için ücret 20 TL’ye çıktı.

Öğrencilerin sıklıkla kullandığı Aylık Abonman Kartı (100 biniş/480 TL) fiyatında ise herhangi bir artış yapılmadı. Aynı şekilde 90 dakika içerisinde yapılan aktarmalar da ücretsiz kalacak.

Kaynak: DHA