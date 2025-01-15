İstanbul’da Taksi İndi Bindi Ücreti Ne Kadar Oldu? İşte 2025 Ocak Zamlı Tarife

Son Dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından güncel taksi tarifesi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte taksimetrede yeni fiyatlar…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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İstanbul’da Taksi İndi Bindi Ücreti Ne Kadar Oldu? İşte 2025 Ocak Zamlı Tarife

Son dakika haberleri… İstanbul’da sayılarının yetersizliği, hizmet kalitesindeki düşüş, yüksek ücret talepleri ve yolcu seçme gibi etik dışı davranışlarla gündeme sık sık gelen sarı taksilerde yeni ücretler belli oldu. Toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 oranda zam yapıldı.

İstanbul’da Taksi İndi Bindi Ücreti Ne Kadar Oldu? İşte 2025 Ocak Zamlı Tarife - Resim : 1

TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 30 liradan 42 liraya yükseldi. Sarı taksi indi bindi olarak bilinen minimum ücret tutarı ise 100 liradan 135 liraya çıktı.

EN SON TEMMUZ’DA ZAMLANMIŞTI

Taksi ücretlerine son zam Temmuz ayında yapılmıştı. İstanbul’da 24,55 TL olan taksi açılış ücreti yüzde 22,22 artırılarak 30 TL‘ye, 17,61 TL olan kilometre ücreti yüzde 13 artarak 20 TL‘ye, indi bindi ücreti ise yüzde 11 oranında artırılarak 90 TL’den 100 TL‘ye yükseltilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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