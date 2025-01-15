Borç Batağında Olan Türkiye'nin 19 Yıllık Firması Baykar Filtre Hakkında Yeni Gelişme: Mahkeme'den Dikkat Çeken Karar

MURAT BEYAZ

2006 yılından bu yana filtre ve toz toplama sistemleri alanında faaliyet gösteren Baykar Endüstriyel ve Filtre Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 30 Temmuz 2024 tarihinde konkordato başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı almış ve konkordato komiserleri Onur Akpınar, Ferah Yıldız ve Yakup Oruç’u görevlendirmişti.

KESİN MÜHLET KARARI VERİLMİŞTİ

23 Ekim 2024’te görülen duruşmada mahkeme, Baykar Filtre’ye 1 yıllık kesin mühlet verdi. Kararla birlikte geçici mühlet sürecinde atanan komiserlerin görevleri de kesin mühlet süresinin sonuna kadar uzatıldı. Mahkeme, şirketin borçlarına yönelik takip işlemlerinin durdurulmasını ve rehin tesisi, taşınmaz devri gibi işlemlerin yasaklanmasını da hükme bağladı.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR: ALACAKLILARA BİLDİRİM ÇAĞRISI

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, Baykar Filtre’ye alacaklı olan kişilerin, alacaklarına ilişkin belgelerle birlikte 15 gün içinde konkordato komiserliğine başvurmaları gerektiği ilan edildi. Başvuruların şahsen ya da vekilleri aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.

BAYKAR FİLTRE İLE BAYKAR TEKNOLOJİ KARIŞTIRILDI

Kocaeli merkezli Baykar Filtre'nin konkordato başvurusu, kamuoyunda isim benzerliği nedeniyle daha önce yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Birçok kişi, başvurunun Türkiye'nin milli SİHA ve İHA üreticisi olan Baykar Teknoloji tarafından yapıldığını zannetti. Ancak iki şirket arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı net bir şekilde ifade edildi. Baykar Filtre'nin konkordato başvurusu yalnızca filtre ve toz toplama sistemleri alanında faaliyet gösteren bu firmayı ilgilendiriyor.

BAYKAR FİLTRE'NİN FAALİYET ALANI

Baykar Filtre, fan imalatı, silo filtre ve siklon filtre gibi ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olarak çevre dostu çözümler sunmayı hedefliyor. Şirketin konkordato süreci, ekonomik zorlukların işletme faaliyetlerini nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.