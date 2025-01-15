Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay... İstanbul'da Toplu Ulaşıma Yüzde 35 Zam!

RIFAT KIRCI

Milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendi. Geçen hafta görülen toplantıda Ulaşım Bakanlığı üyeleri tarafından onaylanmayan ve tekrar görüşülmesi üzerine alt komisyona gönderilen zam tutarı bugün belli oldu. Bugün yapılan toplantıda ücret tarifelerine 35 oranında zam geldi.

Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişti.

Yeni ücretler şöyle:

Tam İstanbulkart ücreti 20,00 TL’den, 27,00 TL’ye,

Öğrenci İstanbulkart ücreti 9,76 TL’den, 13,18 TL’ye

Tam mavi kart aylık ücreti 1570,00 TL’den, 2120,00 TL’ye

Öğrenci mavi kart aylık ücreti 282,00 TL’den, 381,00 TL’ye

Marmaray tam parkur ücreti 44,27 TL’den, 59,76 TL’ye

Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 TL’den, 40,08 TL’ye

Sarı taksi açılış ücreti 30,00 TL’den, 42,00 TL’ye

Sarı taksi minimum yolculuk ücreti 100,00 TL’den, 135 TL’ye

Minibüs en kısa mesafe ücreti 18,00 TL’den, 25,00 TL’ye

Öğrenci servisi en kısa mesafe ücreti aylık 1.931,00 TL’den, 2.605,00 TL’ye yükseldi.

TAKSİ ÜCRETLERİNE DE ZAM

Taksi ücretlerine de zam geldi. Daha önce tarife açılış ücreti 30 lirayken 42 liraya yükseldi. İndi bindi olarak bilinen minimum ücret tutarı ise 100 liradan 135 liraya çıktı.

İBB geçen hafta yüzde 55 zam yapılması gerektiğini belirtmiş ancak yüzde 46 oranında zam teklif etmişti. Ulaşım Bakanlığı teklifte bulunmamış ve zam oranı tekrar görüşülmek üzere bir alt komisyona gönderilmişti. İBB bütçenin yüzde 17’sini ulaşımın kapsadığını bu oranın 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi