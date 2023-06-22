İYİ Parti'nin ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz'dan faiz arttırımı değerlendirmesi: 'Güvenilirliği kalmayan bir kurulla yol almaya çalışmak maliyeti ağırlaştırır'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 15 oranında artırmasına ilişkin "Hiçbir güvenilirliği ve saygınlığı kalmayan bir kurulla yol almaya çalışmak ödenecek maliyeti ağırlaştırır" değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'nin ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz'dan faiz arttırımı değerlendirmesi: 'Güvenilirliği kalmayan bir kurulla yol almaya çalışmak maliyeti ağırlaştırır'

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi 26 ay sonra yükseltti. PPK, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizi, 650 baz puan arttırarak yüzde 15'e çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 27 ay sonra tarihi artış!Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 27 ay sonra tarihi artış!Ekonomi

“HİÇBİR GÜVENİLİRLİĞİ VE SAYGINLIĞI KALMAYAN BİR KURULLA YOL ALMAYA ÇALIŞMAK ÖDENECEK MALİYETİ AĞIRLAŞTIRIR”

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Merkez Bankası’nın 26 ay sonra politika faizinin artırmasını değerlendirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Doğruları yapmaya cesaretiniz yoksa bu işe talip olmayacaktınız. Yetkiniz yok, cesaretiniz yok, ekibiniz yok, programınız yok. Yarattıkları garabetin kendilerini de yutacağını fark edince AK Parti’nin piyasaya sürdüğü ‘rasyonele dönüş’ sözünün safsatadan başka bir şey olmadığını bugün açıkça gördük. Ekonomide kurtuluşumuz etkili bir para politikası ve iyi hazırlanmış bir istikrar programı ile mümkün ama ortada rasyonel politikalara dönüşü başaracak ne kadro ne istikrar programı var. Türkiye’nin yetersiz ve zayıf adımlar ile gidebileceği bir yer kalmamıştır. Hiçbir güvenilirliği ve saygınlığı kalmayan bir kurulla yol almaya çalışmak ödenecek maliyeti ağırlaştırır. Unutulmamalıdır ki, bugün yaratılan sahte iyimserlik yarınımızdan çalınan güvendir.”

Etiketler
İYİ Parti Bilge Yılmaz
Son Güncelleme:
Kredi kartı faizlerinde artış! Kredi kartı faizlerinde artış!
Küflü derz aralarını hızlıca temizliyor: Kalıcı çözüm sunuyor... Üstelik ovalamadan Küflü derz aralarını hızlıca temizliyor: Kalıcı çözüm sunuyor... Üstelik ovalamadan
Ölüm istatistikleri açıklandı: O hastalıktan ölümler rekor kırdı! O hastalıktan ölümler rekor kırdı!
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama: 'Dolarizasyon belasından kurtulmak için...' Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Köşede parası olanlar dikkat: 'Büyük operasyon geliyor' dedi, tarih verdi! 'Onlarda merhamet yok...' Köşede parası olanlar dikkat: 'Büyük operasyon geliyor' dedi, tarih verdi
Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ortaya çıktı: 'Kesin' dedi, oran verdi Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ortaya çıktı: 'Kesin' dedi, oran verdi
Ekmek fiyatlarına büyük zam: 15 lira oldu Ekmek fiyatlarına büyük zam: 15 lira oldu
Faiz kararı sonrası ne olur? İslam Memiş dolar ve altın fiyatları tahminini açıkladı İslam Memiş dolar ve altın fiyatları tahminini açıkladı
İddia: Atanan bakan yardımcıları Mehmet Şimşek'in ilk tercihi değildi, 'kabullenmek' zorunda kaldığı isim ortaya çıktı İddia: Mehmet Şimşek'in 'kabullenmek' zorunda kaldığı isim ortaya çıktı