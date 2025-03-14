İstanbul’un Lahmacun Tarifesi Dudak Uçuklattı! Semtten Semte Büyük Uçurum

Türk yemekleri arasında popüler yemeklerden biri olan lahmacun her yaz tatil yerlerindeki yüksel fiyatlarıyla gündem olurken bu kez kışın ortasındaki yüksek fiyatıyla gündem oldu.

İstanbul’da lahmacun fiyatların semtten semte farklılık gösterdiği, fiyatlar arasında ise resmen uçurum olduğu görüldü. Öyle ki Esenler'de 60 liraya satılan lahmacun Göktürk'te 250 liraya satılıyor.

Fiyatlar arasındaki uçurum lahmacun ustaları arasında da atışmalara neden oldu. Lahmacunu pahalı fiyattan satan esnaf, 50 liralık lahmacunu güvenilir bulmadığını söyledi.

Esenler'de 30 yıldır esnaflık yapan46 yaşındaki Gündüz Çoklu lahmacunu neden 60 liraya sattığını şöyle açıkladı:

'1 KİLOGRAM KIYMADAN 25 TANE ÇIKIYOR'

Ucuza satacağız ki millet alsın. Çoğu müşteri kendi malzemesini evde hazırlayıp getiriyor, öyle olunca tanesi 7 buçuk liradan lahmacun yapıyoruz. 1 kilogram kıymadan ortalama 25-30 tane lahmacun çıkıyor. 60 liradan hesapladığımızda yaklaşık 1800- 2000 lira yapıyor. Bunun 1000 lirası masrafa gitse geri kalanı bize kalıyor. Çoğu yerde lahmacun 100- 200 lira, onlar kazık. Ortalama fiyat 75- 80 lira arası uygundur.

'BİZE 40-50 LİRAYA MAL OLUYOR'

Fatih'te 25 yıldır esnaflık yapan 65 yaşındaki kebapçı Zeki Temizoğlu lahmacunu 70 liraya sattığını belirterek şunları söyledi:

Bağdat Caddesi'ndeki esnafın kiraları bizle eşit değil. Lahmacun Bodrum'da 800 ve 1000 lira arasında satılıyor. Biz kendimiz ürettiğimiz ve sattığımız için piyasadan bayağı düşük satıyoruz. Şu anda 70 liraya satıyoruz ama piyasada 80'e de 100'e de lahmacun var. Lahmacun bize 40-50 liraya mal oluyor. Bu fiyattan aşağısı olmaz. Bizim kiramız yok, işletmeciliğini ve işçiliğini kendim yapıyorum,

'50 LİRALIK LAHMACUNLARI TAVSİYE ETMEM'

Kadıköy'deki 8 yıllık esnaf Mevlüt Demir lahmacunun 150 liradan aşağı olmaması gerektiğini belirterek

Biz dana döş ve kuzu döş kullanıyoruz. Lahmacunun maliyeti bayağı yüksek, 80 lirayı buluyor. Biz 120 liraya satıyoruz. Ucuz dediğimiz 50-60 liralık lahmacunları insanların yemesini tavsiye etmem. Ben, ailem ve çocuklarım ne yiyorsa onun satılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

'İYİ LAHMACUN HER ZAMAN PAHALI OLUR'

Göktürk'te restoranı bulunan Şef Erdal Demir ise “İyi bir lahmacunun fiyatı 200 liranın üstünde olmalı” diyerek şunları söyledi:

Biz de lahmacunun fiyatı 250 lira. Yüzde 30 kar ediyoruz. Bazı ürün var kar ettirir, bazı ürün ise zarar ettirir. Mesela puf ekmeği, lavaşlarımı ve tırnaklı pidelerimi yaptırmasam lahmacunun burada bize bir karı yok. Yan ürünler aldığım için fırını mecburen ayakta tutmaya çalışıyoruz. 50 liraya satılan lahmacunu ne kadara mal ediyorlar bilemiyorum. Fakat şunu söyleyeyim, 1 kilogram domates 35 lira, etin kilosu 600 lira, kapya biberin kilosu 80 lira, soğanın kilosu 35 lira yani bu işin içinden çık çıkabilirsen. İyi lahmacun ucuz olmaz diyorum. İyi lahmacun her zaman pahalı olur.

Kaynak: DHA