'Emekliye 15 Bin Lira Zam' Talebi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa teklifi ile ilgili yaptığı konuşmada, emekli ikramiyelerine yapılan 1000 liralık artışa tepki gösterdi. Emeklilerin artan yaşlarına rağmen aç kalmamak için ek iş aradığını belirten Gürer, “Emekliler, yaşamlarının en zor günlerini yaşıyor” şeklinde konuştu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
'Emekliye 15 Bin Lira Zam' Talebi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı konuşmada emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Emeklilerin hayatlarının en zor günlerini yaşadığı belirten Gürer, emekli vatandaşların emekliliğini yaşayamadığı gibi aç kalmama mücadelesi verdiğini ifade etti.

Emeklilerin fitreye muhtaç duruma düşürüldüğünü dile getiren Gürer, emeklilerin giysi ve ayakkabı almak bir yana ev kirası ile günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını söyleyerek, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine tepki gösterdi.

“EMEKLİ İKRAMİYESİ SATIN ALMA GÜCÜYLE ERİDİ”

Gürer, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilen 2018 yılında emekli bayram ikramiyesinin asgari ücretin yüzde 63’üne denk geldiğini hatırlatarak, bugün bu oranın yüzde 18’e gerilediğini söyledi.

Emekli ikramiyesi ve satın alma gücünün iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle eridiğine dikkat çeken Gürer, bugünkü artışın asgari ücret seviyesine çıkarıldığı takdirde dahi emeklilerin kayıplarını ancak karşılayabileceğini belirtti.

Gürer, emekliler için intibak düzenlemesi yapılması ve ilaç katkı payının kaldırılması gerektiğini de ifade etti.

'15 BİN LİRA ZAM' TALEBİ

Tüm emeklilere ayrım gözetmeksizin seyyanen en az 15000 lira tutarında zam yapılması gerektiğini savunan Gürer, AKP’nin 2008 yılında emekli aylık bağlama oranını yüzde 70’den yüzde 40 seviyelerine çektiğini anımsatarak bu oranının yeniden yüzde 70’e çıkarılması gerektiğini belirtti.

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