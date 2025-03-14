25'ten Fazla Ülkeye İhracat Yapıyordu! Zonguldak'ın Dev Şirketi İflasın Eşiğinde

Yurt dışına 25’ten fazla ülkeye ihracat yapan Zonguldak merkezli 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren BTE Makina hakkında görülen konkordato davasında mahkeme, şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
25'ten Fazla Ülkeye İhracat Yapıyordu! Zonguldak'ın Dev Şirketi İflasın Eşiğinde

Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) tarafından görülen davada, konkordato komiserleri tarafından sunulan raporlar doğrultusunda şirketin mali durumunu iyileştirme şansının bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda mahkeme, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirket için 1 yıllık kesin mühlet süresi tanıdı.

Mahkeme ayrıca, şirketin mal varlıklarının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti. Buna göre, BTE Makina ve davaya dahil diğer şirketler mahkemenin izni olmadan rehin veremeyecek, kefil olamayacak ve taşınmazlarını devredemeyecek.

25'ten Fazla Ülkeye İhracat Yapıyordu! Zonguldak'ın Dev Şirketi İflasın Eşiğinde - Resim : 1

ALACAKLILARA TAKİP SINIRLAMASI

Karara göre, konkordato süreci boyunca davacı şirketlere yönelik başlatılmış ya da başlatılacak olan her türlü haciz, ihtiyati tedbir ve muhafaza işlemleri durdurulacak. Ancak, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 206. maddesinde belirtilen imtiyazlı alacaklar için haciz işlemleri devam edebilecek.

Şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi için muhafaza altına alınan makine ve teçhizatlar, üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla firmaya teslim edilecek.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, daha önce geçici olarak görevlendirilen konkordato komiserleri Tayfun Biçer, Adem Öztürk ve İlker Durgut’un, kesin mühlet süresi boyunca da görevlerine devam etmelerine karar verdi.

Karar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun Resmi İlan Portalı’nda yayımlanacak. Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato kesin mühletine itiraz edebilecek.

Mahkeme, konkordato sürecinin gidişatını değerlendirmek üzere duruşmayı 12 Mart 2026 tarihine erteledi.

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