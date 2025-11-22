İstanbul’un En Değerli Yalısı Satışa Çıktı! Zeki Paşa Yalısı İçin Paha Biçilemiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Boğazı’nın en dikkat çekici yapılarından biri olan, 23 odalı tarihi Zeki Paşa Yalısı satışa çıkarıldı. Türkiye’nin en değerli gayrimenkullerinden biri olarak gösterilen yalı, eşsiz boğaz manzarası, geniş bahçesi ve sarayı andıran mimarisiyle yeniden gündemde.

DRON GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜLEDİ

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen yakınında konumlanan 130 yıllık yapı, dron kameralarıyla görüntülendi. Boğazı kucaklayan panoramik manzarası, yemyeşil bahçesi ve şatovari mimarisiyle yalı adeta görsel bir şölen sunuyor. Eşsiz görüntüler, yapının ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi.

“PAHA BİÇİLEMİYOR” DENİLEN YALI SATIŞTA

Türkiye’nin en pahalı evlerinden biri olarak bilinen Zeki Paşa Yalısı; 23 oda, 5 salon, 8 banyo, 2.489 m² kapalı alan gibi devasa özellikleriyle yıllardır lüks konut piyasasının simgesi konumunda.

Yalıyı satışa çıkaran aile, görüşme sürecini profesyonel bir emlak şirketi üzerinden yürütme kararı aldı. Boğaz hattındaki diğer yalılarda fiyat aralıklarının 2 ila 6 milyar TL arasında olması, Zeki Paşa Yalısı için “paha biçilemiyor” yorumlarını güçlendirdi.

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİH

Tophane Müşiri Zeki Paşa için inşa edilen yapı, dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanmıştı. Barok etkileri ve şatoyu anımsatan çizgileriyle Boğaziçi’ndeki diğer yalılardan ayrılan yapı, Osmanlı’nın son dönem mimari zarafetini günümüze taşıyor.

TRABZONLU AİLENİN MİRASI

Günümüzde Trabzonlu köklü bir aileye ait olduğu bilinen yalı, en tanınan mirasçısı Meliha Baştımar ile de sık sık gündeme gelmişti. Beş katlı taş yapı, hem deniz tarafından hem de bahçeden iki ayrı girişe sahip.

HER KATI BAŞKA BİR İHTİŞAM TAŞIYOR

Toplam 510 m² alana oturan yalı; Her katta 5’i boğaz manzaralı 6 oda, geniş orta salon, banyo ve tuvaletler, mutfak alanları ile oldukça işlevsel bir yerleşime sahip. Kat yüksekliklerinin 3 ila 4.5 metre arasında değişmesi ise binanın mimari görkemini artırıyor.

Dron görüntüleri, yalının hem tarihi ruhunu hem de Boğaz’ın büyüleyici atmosferini en etkileyici detaylarıyla ortaya koydu.

Kaynak: İHA