Araç Sahiplerine Sevindirici Haber Geldi! Akaryakıta Bu Kez Zam Değil İndirim Geliyor

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Daha dün motorine zam yapılmasının ardından bu kez indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki gevşeme, pompaya indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

ZAM GELDİ, ŞİMDİ İNDİRİM SIRADA

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında tablo yine değişiyor. Motorine dün 1 TL 25 kuruş zam gelmiş, birçok büyükşehirde fiyat 60 TL’nin üzerine çıkmıştı. Ancak küresel piyasalardaki gelişmeler sonrası bu kez indirim beklentisi doğdu.

PETROL VE DOLARDAKİ GERİLEME FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Ukrayna–Rusya savaşının sona erebileceğine yönelik beklentiler, Fed’in faiz indirim sinyalleri ve petrol piyasasında yaşanan düşüş, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi. Bu gelişmelerin ardından sektör kaynakları motorinde yeni bir indirimin yolda olduğunu duyurdu.

İNDİRİM SALI GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Motorinin litre fiyatında Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 2,44 TL indirim bekleniyor. Bu indirim pompaya doğrudan yansıyacak.

Benzin ve LPG için ise şu an herhangi bir indirim veya zam açıklaması bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Akaryakıt fiyatları yalnızca araç sahiplerini değil, lojistikten gıdaya, üretimden hizmet sektörüne kadar her alanı etkilediği için ekonomik dengelerde kritik bir role sahip. Bu nedenle motorinde beklenen 2,44 TL’lik düşüş, birçok ürün ve hizmetin maliyetine de yansıyabilir.

Peki 22 Kasım Cumartesi günü motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin: 59.47 TL

59.47 TL Benzin: 54.99 TL

54.99 TL LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 59.32 TL

59.32 TL Benzin: 54.81 TL

54.81 TL LPG: 27.08 TL

ANKARA

Motorin: 60.50 TL

60.50 TL Benzin: 55.84 TL

55.84 TL LPG: 27.60 TL

İZMİR

Motorin: 60.84 TL

60.84 TL Benzin: 56.18 TL

56.18 TL LPG: 27.53 TL

