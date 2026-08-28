İstanbul'da 180 Milyon Euroluk Dev Yatırım: 'Florentia Village' 17 Eylül'de Açılıyor

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Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet projesi Florentia Village, 17 Eylül’de İstanbul’da kapılarını açıyor. Dünyanın önde gelen lüks ve premium moda markalarını güçlü Türk markalarıyla aynı çatı altında buluşturan Florentia Village; alışveriş, gastronomi, eğlence, kültür-sanat ve sosyal yaşamı bütüncül bir deneyimle sunarak İstanbul’u uluslararası alışveriş turizminin önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

180 MİLYON EURO YATIRIMLA 1,5 YILDA TAMAMLANDI

Florentia Village; Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında yaklaşık 180 milyon euro yatırımla yalnızca 1,5 yılda hayata geçirildi. Kalyon İnşaat’ın Türkiye’nin mega projelerinden edindiği mühendislik ve yatırım tecrübesi ile RDM-Fingen Group’un Avrupa ve Asya’daki lüks outlet geliştirme ve işletme deneyimini bir araya getiren proje, Türkiye–İtalya arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşmesine de güçlü bir katkı sunuyor.

Projenin finansman yapısında SACE ve JP Morgan’ın yer alması, Florentia Village’ı uluslararası finansman ve Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımlar açısından emsal niteliğinde bir proje haline getiriyor. Florentia Village ile Türkiye’ye gelen 180 milyon euro yabancı kaynağın 100 milyon eurosunu kredi; 80 milyon eurosunu doğrudan yabancı yatırım girişi oluşturuyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK, 110 BİN METREKARELİK DEV ALAN

Florentia Village’ın ilk fazında 65 bin metrekare kiralanabilir alan, 190 mağaza, gastronomi ve sosyal yaşam alanları yer alıyor. Birinci fazın ilerleyen dönemlerinde projeye dahil edilecek 5 yıldızlı otel için Marriott Group ile son aşamaya gelindi. Projenin içinde yer alan 20 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezi; yerli ve yabancı sanatçıların performanslarının yanı sıra uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

İkinci fazda 45 bin metrekare kiralanabilir alanın devreye alınmasıyla toplam 110 bin metrekare kiralanabilir alana ulaşacak olan Florentia Village; Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri haline gelecek.

İSTANBUL’UN ALIŞVERİŞ TURİZMİNDE YENİ DÖNEM

Rönesans ve Antik Roma esintilerini modern İtalyan mimariyle birleştiren açık hava alışveriş ve yaşam projesi olan Florentia Village, ‘Designer Outlet’ kavramını güçlü bir full-price ve premium perakende karmasıyla aynı destinasyonda buluşturuyor. Bu yönüyle yalnızca indirimli lüks ürünlerin satıldığı klasik bir outlet merkezi değil; farklı tüketici profillerine ve ziyaret motivasyonlarına hitap ediyor.

Florentia Village’da ziyaretçilerin uluslararası markalara ortalama yüzde 30–yüzde 70 fiyat avantajıyla erişebilmesi hedefleniyor. Markaların kampanya ve sezon uygulamalarıyla bu avantajın dönemsel olarak farklılaşması da mümkün olacak.

DÜNYA DEVLERİ TÜRKİYE’DE İLK KEZ OUTLET FORMATINDA

Florentia Village, dünyanın önde gelen moda ve perakende markalarının Türkiye pazarındaki varlıklarını güçlendirmelerine ve yeni yatırımlar gerçekleştirmelerine zemin hazırlıyor.

Türkiye’ye ilk kez outlet formatında giriş yapan dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapacak projede; Prada outlet ile Moncler, Ferragamo, Ralph Lauren, Hugo, Boss gibi global lüks markalar outlet mağazalarıyla yer alıyor.

Ferragamo Türkiye’deki ilk mono-brand butik yatırımını bu proje kapsamında gerçekleştirecek, Nike ise yaklaşık 10 yıl aradan sonra merkez ofis düzeyinde Türkiye’ye doğrudan yatırım yaparak yerini alıyor. Kiralamalarının yüzde 95’i tamamlanan projenin, yüzde 70 doluluk oranıyla kapılarını açması planlanıyor.

DEV GASTRONOMİ AĞI

Florentia Village’ın destinasyon modelinin temel parçalarından birini de gastronomi oluşturuyor. Projede casual dining, fine dining, kahve, Türk mutfağı ve farklı hızlı yeme-içme seçeneklerinin yanı sıra yeni nesil gastronomi konseptleri de yer alıyor. Doğuş Grubu’nun Florentia Village için geliştirdiği CASA markası ziyaretçilere hizmet verecek.

Ayrıca The Shelter, farklı gastronomi deneyimlerini aynı çatı altında buluşturan yeni nesil food hall anlayışıyla geliştiriliyor. Bunlara ek olarak farklı yeme-içme konseptleri ile uluslararası kahve zincirleri de Florentia Village’ın gastronomi karmasının önemli parçalarını oluşturuyor.

HAVALİMANINA 5 DAKİKA MESAFEDE

Florentia Village’ın en önemli avantajlarından biri de stratejik konumu. Proje, günlük bin 739 uçuş ve 290 bini aşan yolcuyla Türkiye ve Avrupa’da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı’na yalnızca 5 dakika mesafede bulunuyor.

Bu konum avantajıyla başta Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya olmak üzere geniş bir coğrafyadan ziyaretçi çekmesi hedeflenen Florentia Village’da, ilk yıllarda güçlü bir uluslararası turist tabanı oluşturulması; orta vadede ise yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçiler içerisindeki payının yüzde 40’ın üzerine çıkarılması planlanıyor.

YILDA 15 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ

Florentia Village girişinde konumlanan metro istasyonu sayesinde şehir merkezine yaklaşık 25 dakikada ulaşım sağlanırken, ana otoyol bağlantıları üzerinden Avrupa ve Anadolu yakalarından da kolay erişim imkânı sunuluyor. Florentia Village’ın, yerel ziyaretçilerinden uluslararası turistlere uzanan geniş bir kitleye hitap ederek yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

5 BİN KİŞİYE İSTIHDAM

Florentia Village’ın mağazaları, restoranları, operasyonları, turizm faaliyetleri ve destek hizmetleri aracılığıyla 5 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor. Projenin; global markaların Türkiye’deki yatırımlarını artırmasına, alışveriş turizminin gelişmesine, yüksek harcama potansiyeline sahip uluslararası ziyaretçilerin İstanbul’a çekilmesine, turizm gelirlerinin ve hizmet ihracatının artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇİN'DEN İSTANBUL'A 7 MİLYONLUK TÜKETİCİ KÖPRÜSÜ

Florentia Village, Çin’deki mevcut operasyonları sayesinde bölgedeki tüketici davranışları konusunda güçlü bir deneyime sahip. Markanın Çin’de 7 milyondan fazla üyeye sahip CRM sisteminin bulunması, İstanbul projesinin mevcut uluslararası müşteri ağına tanıtılması açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

Ayrıca, Çin’in en büyük seyahat platformlarından biri olan ve yılda 1 milyardan fazla seyahati yöneten Ctrip ile mevcut iş birliğinin İstanbul projesine de taşınması, Florentia Village’ın özellikle Çinli turistlere doğrudan ulaşmasına ve İstanbul’un alışveriş turizmindeki uluslararası çekim gücünün artırılmasına katkı sağlayacak. Projede ayrıca Asya odaklı gastronomi konsepti yer alacak.

AÇILIŞTA DÜNYA STANDARTLARINDA GÖSTERİLER

Florentia Village’ın açılış töreninin yaratıcı konsepti, Olimpiyat Oyunları ve FIFA Dünya Kupası gibi dünyanın en büyük organizasyonlarında projelere imza atan Balich Wonder Studio tarafından hazırlanıyor. Klasik bir açılış seremonisinin ötesinde, ziyaretçilerin etkinliğin aktif parçası haline geldiği sürükleyici bir deneyim olarak kurgulanıyor. Gösteriler tek bir sahnede gerçekleşmek yerine Florentia Village’ın meydanlarına, sokaklarına, cephelerine ve açık alanlarına yayılacak.

'AIRPORT CITY VİZYONUMUZUN İLK FİDANI'

Projenin stratejik önemine dikkat çeken Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Florentia Village, Türkiye’nin ilk lüks designer outleti ve aynı zamanda ülkemizin global ölçekteki cazibesini artıracak stratejik bir yatırım. İstanbul Havalimanı’nın aktarma merkezi gücünü kullanarak, Avrupa’nın en yoğun havalimanı çevresinde yeni bir alışveriş ve yaşam destinasyonu kurduk. 180 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz bu proje, turizme ivme kazandıran, istihdam yaratan ve İstanbul’u dünya standartlarında bir destinasyon haline getiren vizyonun somut karşılığıdır" dedi.

Murathan Kalyoncu

Kalyoncu, projenin bölgedeki yeni bir ekonomik ekosistemin öncüsü olduğunu belirterek, "Florentia Village aynı zamanda Airport City vizyonumuz kapsamında diktiğimiz ilk fidan. İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni ekonomik ve turistik ekosistemin ilk adımlarından birini Florentia Village ile atıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu bölgenin İstanbul’un yeni çekim merkezlerinden biri haline geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı

'PERAKENDENİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ'

RDM Italia CEO’su Jacopo Mazzei ise Türkiye'nin jeopolitik ve ekonomik potansiyeline vurgu yaparak, "Türkiye, dinamik iç pazarı, güçlü turizm potansiyeli ve Avrupa, Asya ile Orta Doğu’nun kesişimindeki eşsiz konumuyla uluslararası yatırımlar için doğal bir merkez. İstanbul ise yılda milyonlarca turisti ağırlayan, ancak bugüne kadar bu ölçekte bir Luxury Designer Outlet modeline sahip olmayan bir metropol. Florentia Village, İstanbul Havalimanı’na beş dakikalık mesafesiyle bu potansiyeli alışveriş ve turizm ekonomisine dönüştürüyor" şeklinde konuştu.

Jacopo Mazzei

Mazzei, perakende sektöründeki yeni nesil dönüşüme değinerek, "Bugün perakendenin geleceği yalnızca ürün satışı değil; gastronomi, kültür, eğlence ve sosyal yaşamla bütünleşmiş yeni nesil destinasyonlar. Florentia Village, outlet ve full-price perakendeyi aynı ekosistemde buluşturan hibrit modeliyle bu dönüşümün Türkiye’deki öncüsü olacak” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi