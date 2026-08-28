Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İstanbul Serbest Piyasada İlk Rakamlar

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İstanbul serbest piyasasında döviz kuru yeni günün ilk işlemlerinde yönünü yukarı çevirdi. Güne hareketli başlayan dolar, serbest piyasada şu dakikalarda 48,2250 liradan alınırken, 48,2270 liradan satışa sunuluyor.

Dün günü 48,1350 liradan tamamlayan dolar, bu açılış rakamlarıyla birlikte yukarı yönlü grafiğini sürdürdüğünü kanıtlamış oldu.

EURO YATAY VE DENGELİ

Avrupa para birimi euro ise doların aksine yeni güne daha sakin bir başlangıç yaptı. Serbest piyasada 56,2180 liradan alınan avronun satış fiyatı 56,2200 lira olarak belirlendi.

Euro, dün gerçekleştirilen kapanışta 56,2220 lira seviyesinde işlem görüyordu. Bu durum, avronun yeni günde yatay ve dengeli bir bantta hareket ettiğini gösteriyor.

Kaynak: AA