Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Şirketin Altın Varlıklarına El Konuldu

İstanbul'da, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 25,5 kilogram altına el konulduğu bildirildi.

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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Şirketin Altın Varlıklarına El Konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

ONLARCA KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şirkete ait 25,5 kg altın ele geçirildi.

Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ait 12,5 kilo altının karşılığının 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilo altının karşılığının 91 milyon 520 bin lira olduğu tespit edildi.

180 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ALTINLARA EL KONULDU

Hazırlanan ön ekspertiz raporunda bu altınların 179 milyon 520 bin lira değerinde olduğu, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca yapılacak incelemeden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine kayıt işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA-DHA

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