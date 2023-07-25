İnşaat, hizmet ve perakende sektörüne güven düştü!

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.

HİZMETLERE OLAN TALEP BEKLENTİSİ YÜZDE 1,7 GERİLEDİ

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4 arttı, hizmetlere olan talep yüzde 0,4 azaldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 1,7 geriledi.

Böylece, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran'da 118,1 iken Temmuz'da 117,3'e geriledi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre; mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran'daki 117,7 seviyesinden 114,7'ye geriledi.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi, satışlar yüzde 1,3 artarken mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2 geriledi. Gelecek 3 aylık döneme ilişkin iş hacmi, satışlar beklentisi ise yüzde 6 azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN VERMEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,9 iken bu ay 88,1'e düştü.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,6 artış olurken gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 2,3 azalış gerçekleşti.

ENDEKS DEĞERLERİ

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem