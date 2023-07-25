Anlaşma imzalanmıştı: Suudi Arabistan'a satılan İHA'ların bedeli belli oldu

Suudi Arabistan ile Baykar’ın ürettiği silahlı insansız hava aracı (İHA) alımının ayrıntıları belli oldu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, anlaşmanın ayrıntılarına dair açıklamalarda bulundu.

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Anlaşma imzalanmıştı: Suudi Arabistan'a satılan İHA'ların bedeli belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Körfez ülkelerini ziyaret etti. Ziyaretler öncesi Türkiye'nin taşınmazlarının satışı gündeme geldi.

Erdoğan’ın Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan ile Baykar’ın ürettiği silahlı insansız hava aracı (İHA) alımı konusunda anlaşma imzalandı.

İmza töreni Cidde’de gerçekleştirilen iki ülke heyetlerinin görüşmeleri sonrasında düzenlendi. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasındaki iş birliği anlaşmasını Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

BEDELİ BELLİ OLDU

Öte yandan Suudi Arabistan’a satılan İHA’ların fiyatı merak konusu oldu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yapılan anlaşmanın ayrıntılarına dair açıklamalarda bulundu.

Görgün, İHA’ların fiyatı üzerine “Tek seferde yapılan en büyük Türk savunma sanayii ihracatı, 3 milyar doların üzerinde” dedi.

Etiketler
Suudi Arabistan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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