'Emeklilere zam için yılbaşını beklemeyebilirler' dedi, oran verdi: 'Sürpriz olmamalı'

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarında düzenleme için yılbaşını işaret etmesiyle ilgili olarak "Zam için yılbaşına kadar bekleyemeyeceği düşünülüyor. Yılbaşından önce ara zam yapmasa bile yüksek oranlı bir zammı önceden açıklayacağı tahmin ediliyor" dedi.

Gazeteci, yüksek enflasyon nedeniyle tüm çalışan ve emeklilerin durumunun önümüzdeki aylar içinde çok ağırlaşacağını belirtti.

"Gelecek hafta açıklanacak temmuz enflasyonun en az yüzde 11 olacağı, Ağustos enflasyonun da yüzde 6-7 arasında olacağının şimdiden belli olduğu hesaplanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki iki aydaki toplam enflasyon zaten yüzde 17-18 oranlarında gerçekleşecek. Bir başka deyişle temmuz ayında verilen zam oranı iki ay içerisinde zaten erimiş olacak" diyen Sağlam, şöyle devam etti:

"O nedenle tüm çalışanlar ve emekli şikayetlerinin önümüzdeki dönem çok artması, gelir vergisi dilimlerin yükseltilmesi taleplerinin büyümesi kaçınılmaz görülüyor. Maaş zammı konusunda şimdiden başlayan şikayetlerin, telafi sözleri verilmesine rağmen, bundan sonra yoğunlaşması kaçınılmaz. O nedenle de yüksek oranlı zammın erken açıklanması bekleniyor. Yapılacak zam oranına dair bir şey söylemek için erken ama en az yüzde 70-80 oranında zam sürpriz olmamalı.

Geçen seçim öncesi de aynı şey yaşanmış, seçim öncesi yapılan yüksek zamların AKP’nin son dönemdeki oy artışında önemli rol oynadığı yorumları yapılmıştı. Yine benzer bir senaryo yürürlükte; çalışan ve emekliler enflasyonla mücadele olmadığı takdirde, ne kadar yüksek zam alırlarsa alsınlar mağdur olacaklar. Yaşam standartlarının yüksek zamlara rağmen sürekli gerilediğini bu kez görecekler mi, tabi ki bilemeyiz."

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