Dolar/TL'de Fed baskısı!

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlikler de dolar/TL, üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan hala bazı Fed üyelerinin enflasyonun seviyesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek, yarınki toplantıdan çıkacak kararların "şahin" politikaların sona erdiği yönünde olmayabileceğini ifade etti.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9530'dan işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 26,9516'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 101,2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem