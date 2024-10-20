IMEI'de Yeni Dönem: Tek Tek Kapatılıyor

Daha önce, yurtdışından satın alınan telefonlar için IMEI kayıt ücreti ödemek istemeyen vatandaşlar, cihazlarını bir yıl boyunca kayıt yaptırmadan kullanabiliyorlardı. Ancak bu sürenin sonunda ya kayıt ücreti ödeniyor ya da telefonculara başvurularak IMEI klonlatma veya kırdırma işlemi yaptırılıyordu.

Devletin, IMEI klonlamasını engelleme hamlesiyle bu yöntem artık geçerliliğini yitiriyor ve kayıt dışı telefonlar devre dışı bırakılıyor.

TELEFONCULAR ZOR DURUMDA

Klonlatma işlemi yaptıran vatandaşlar, telefonlarının kapanması üzerine yeniden telefoncuların yolunu tutuyor. Mecidiyeköy'de faaliyet gösteren bir telefoncu, klonlamaların artık geçersiz olduğunu ve devletin bu işlemleri tamamıyla engellediğini belirtti. Bununla birlikte, daha önce klonlama yaptıkları müşterilerinin cihazlarının da kapandığını bildirdi.

45 BİN LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Yurtdışından getirilen cep telefonları için 2025 yılında uygulanacak olan IMEI kayıt ücretinin ise 45 bin 953 TL'ye çıkacağı belirtiliyor. Bu artış, yurtdışından telefon getiren vatandaşları ciddi bir mali yükle karşı karşıya bırakacak.

Kaynak: Haber Merkezi