Türkiye'de İlk Kez Yetiştirildi: 2 Renge ve 2 Tada Sahip: Sarı-Kırmızı Elmayı Görenler Hayrete Düştü

Ahmet Baş, çift renkli elmanın geçen yıl ilk kez fark edildiğini belirterek, "Karaman, dünyanın en kaliteli elmalarının yetiştiği bölgelerden biri. 13 yıldır elma üretimi yapıyorum ve bu çift renkli elmayı geçen yıl işçilerimiz fark etti. O dönemden bu yana aynı ağaçlarda bu elmaların yeniden yetiştiğini görüyoruz. Elmanın renk değişiminin ağaçların doğal mutasyonundan kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

İLK KEZ GEÇEN YIL GÖRÜLDÜ

Baş, bu eşsiz meyveyi çoğaltmayı ve patentini almayı planladığını vurgulayarak, "Geçen yıl da aynı şekilde çift renkli elmalar oluştu. Şimdi, hem laboratuvar ortamında hem de doğal aşılama yöntemleriyle bu meyveyi çoğaltmak ve patentini almak için çalışmalara başladık. Diğer ülkelerde böyle ürünler ortaya çıktığında hemen patent alınıp pazara sunuluyor. Biz de bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Baş, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak ve bu benzersiz elmayı dünya pazarına sunmak için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Elmanın iki farklı tadı olduğunu söyleyen Baş, “Bir de elmamızın çok değişik bir özelliği daha var. Bir tarafı kırmızı bir tarafı ise sarı bir elma. Tadı da farklı. Kırmızı taraftaki tat biraz daha tatlı, bu sarı taraftaki tat ise ondan biraz farklı, hafif mayhoş gibi. Bu elmada hem iki renk var, hem de sağında solunda belli oranda tat farkı var. Bu da çok özel bir şey ve bizim için çok enteresan oldu" dedi.

"SOSYAL MEDYADA GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Karaman’da yetişen çift renkli elma, görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Elma üreticisi Ahmet Baş, bahçesinde ortaya çıkan bu sıra dışı elmanın sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirtti. Çalışanlarının elmayı fark eder etmez paylaştığını dile getiren Baş, “Personelimiz, benden önce elmayı sosyal medya platformlarında paylaşmış. Ben de paylaştım ve herkesin tepkisi aynı oldu: Nasıl böyle bir elma olabilir? Büyük bir ilgiyle karşılandı” dedi.

DOĞAL YÖNTEMLERLE KORUNARAK ÇOĞALTILACAK

Bu konuda uzmanlarla da görüştüğünü ifade eden Baş, “Bir profesör hocamıza danıştım, kendisi elma üzerine çalışmalar yapıyor ve aynı zamanda üretici. Hepimiz, bu elmanın değerlendirilmesi ve üretiminin artırılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu Allah vergisi, doğal bir ürün. Kesinlikle bizim herhangi bir müdahalemiz olmadı. Doğal yollarla bu elmanın çoğaltılmasını hedefliyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Baş, bu özel elmanın fidanını çoğaltmayı planladıklarını belirterek, “Ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Çift renkli elmanın üretimini artırarak hem yerel hem de uluslararası pazarlara sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA