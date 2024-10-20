Bu Yatırıma Yönelen Çok Kazanacak: İşte En Çok Para Getiren Yatırım

Endeks, 8.793,61 puan seviyesinden haftayı tamamlarken, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da Mali Endeks bu süreçte yüzde 2,08 azalarak 10.014,44 puana geriledi. Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,69 artışla 8.618,30 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,07 yükselişle 11.896,11 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,59 artışla 12.196,96 puana ulaştı.

ALTIN DEĞER KAZANDI

Geçen hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,29 artarak 2.991 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının fiyatı ise yüzde 1,35 değer kazanarak 20.280 liraya ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi