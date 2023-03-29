İktidarın en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkarmasındaki tuzak: "Giderayak yapılan bir ayak oyunu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını duyurmasının ardından, buna ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti. Düzenlemeyi ‘seçim rüşveti’ olarak değerlendiren muhalefet, teklife şerh düştü.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasını da düzenleyen “İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Muhalefet partileri, depremde üstün hizmet gösterenlere madalya verilmesini, muharip gazilerin maaşları ve yüksek yargı organlarının üyelerinin aylıkları arasındaki farklılıkların giderilmesini de düzenleyen teklife şerh düştü.

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, teklifin torba kanun yöntemiyle yapılmasını eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) muhalefet şerhinde, emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemenin seçim yatırımı sayılabilecek maddelerin arasına sıkıştırıldığı ifade edildi.

Emekli aylıklarının 7 bin 500 TL’ye tamamlanmasının “ciddi bir tuzak” içerdiği ifade edilen şerh metninde, “Düzenleme emeklilerin sefalette eşitlenmesi ve yeni mağduriyet anlamına gelmektedir. Bu düzenleme ile kök aylıkları artırılmamaktadır” denildi ve emekli aylıklarının düşmesinin sebebinin de AK Parti iktidarı olduğu kaydedildi.

7 BİN 500 LİRA SEÇİM RÜŞVETİDİR, TÜM EMEKLİLERE AYNI ORANDA ZAM YAPILMALI

CHP’nin muhalefet şerhinde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkmasının yeterli olmadığı da belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Bu düzenleme; bir kısım emeklinin lehine olan bir düzenleme olmasına rağmen, ağır enflasyon şartları altında ezilen tüm emeklilerin sorununu çözmemektedir. Yapılması gereken en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi ve bütün emekli aylıklarına aynı oranda seyyanen zam yapılmasıdır.”

Şerh metninde “Mevcut iktidar bu düzenlemelerle emeklilere bir nevi seçim rüşveti vermeye kalkışmaktadır” ifadesi kullanıldı.

‘DEPREM SÜRECİNİ YÖNETEMEYENLER MADALYA VEREREK ALGI OLUŞTURUYORLAR’

Teklifte yer alan deprem bölgesinde üstün hizmet gösterenlere Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesine ilişkin düzenlemeyi de eleştiren CHP’nin muhalefet şerhinde, depremle ilgili süreci iyi yönetemeyen AK Parti iktidarının madalya düzenlemesi ile algı yöntemine başvurduğu ifade edildi.

‘İKTİDARIN GİDERAYAK YAPTIĞI AYAK OYUNU’

Teklifteki düzenlemelerle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhranın perdelenmeye çalışıldığı belirtilen muhalefet şerhinde, “Teklifin kısa vadeli amacı da yaklaşan seçimler dolayısıyla bir grup seçmeni memnun etmeye yöneliktir. Bu teklif, iktidarın giderayak yarattığı eşitsizliği derinleştirmek pahasına yapılan bir ayak oyunudur” denildi.

HDP: SEÇİM YATIRIMI, EMEKLİLERİN YARASINA MERHEM OLMAZ

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) hazırladığı muhalefet şerhinde de, AK Parti iktidarının oy kaybını gidermek üzere çeşitli seçim yatırımlarına devam ettiği belirtilirken, “Halkın kaynaklarını kendi partilerinin çıkarı için kullanmaktan imtina etmeyen bu anlayış, Türkiye ekonomisinin uzun erimli buhranların pençesine atmaktadır. Emeklilere yönelik maaş ve ikramiye düzenlemesi, bu hayat pahalılığı karşısında emeklinin yarasına merhem olmaktan uzaktır” denildi.

‘7 BİN 500 LİRA DÜZENLEMESİ BİR TUZAK’

Kanun teklifindeki en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağına dair düzenlemenin “büyük bir tuzak” olduğu belirtilen HDP’nin muhalefet şerhinde, emeklilerin temmuzda alacağı olağan zam hatırlatılarak bu zammın emeklilerin kök maaşı olan 5 bin lira üzerinden hesaplanacağı kaydedildi. Şerh metninde, bu durum şöyle açıklandı:

“Emeklilerin Temmuz 2023’te alacağı zam 5 bin TL üzerinden hesaplanacak. Örneğin yüzde 20 zam alırsa kök aylığı 6 bin TL olacak. Böylece emekliler kök aylıkları 7 bin 500 oluncaya kadar yeni bir zam alamayacaklar. Oysa aylıklar gerçekten 7 bin 500 TL olsaydı Temmuz 2023’te yüzde 20 zam olması durumunda zamlı aylıklar 9 bin TL olacaktı.”

7 BİN 500 LİRA SEÇİM TUZAĞI, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLMALI

Emeklilerin sefalet ücretinde eşitlendiği ifade edilen HDP’nin şerhinde, “Söz konusu kanun teklifinin en düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL’ye yükselteceği yanılgısı da yurttaşlara kurulmuş bir seçim tuzağı olarak karşımızda durmaktadır. Yapılması gereken en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesi, diğer emekli maaşlarının da en düşük emekli maaşı artış oranına göre arttırılmasının sağlanmasıdır” denildi.

İYİ PARTİ: TBMM CUMHURBAŞKANI’NIN SEÇİM VAATLERİNİN NOTER MAKAMI HALİNE GELDİ

Teklifteki düzenlemelerin ilgili taraflarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla tartışılmadan ve ilgili tali komisyonlarda görüşülmeden Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirilmesini eleştiren İYİ Parti, hazırladığı muhalefet şerhinde, “TBMM, bu ucube sistemle Cumhurbaşkanının seçim vaatlerinin noter makamı haline getirilmektedir. Sadece bu nedenle dahi Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş bir an önce yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLARIMIZA KARŞI HAKARET’

İktidarın seçim öncesi son hamlelerini yaptığı belirtilen İYİ Parti muhalefet şerhinde, “Siyasi açıdan iktidarların seçim öncesi söz konusu tekliftekine benzer popülist düzenlemeler yapması doğal karşılanabilir ancak vatandaşın içinde bulunduğu zorlu koşulların sadece seçim öncesi dikkate alınması da vatandaşlarımıza karşı bir hakarettir” denildi.

‘TOPLUM VASATTA BİRLEŞTİRİLİYOR’

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin de 2 bin liraya yükseltilmesini desteklediklerini ancak enflasyonun görmezden gelindiğini kaydeden İYİ Parti, şerh metninde şu ifadeleri kullandı: “Enflasyona karşı doğru çözüm politikaları geliştirmek yerine meydana gelen hayat pahalılığına karşı sadece en alt gelir grubundakilerin durumunu bir nebze düzeltme yoluna gitmektedir. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesi aslında toplumun büyük bir bölümünün vasatta birleştirilmesi anlamını taşımaktadır.”

‘AK PARTİ HALKTAN KOPUK, ASGARİ ÜCRETLİ REFAH İÇİNDE SANIYOR’

En düşük emekli maaşının asgari ücrete yaklaştırılmasıyla “vatandaşların rahat bir nefes alabileceği” yönünde bir algı oluşturulduğu ve bu algının hatalı olduğu belirtilen şerh metninde, “Ülkemizde asgari ücretlilerin refah içinde yaşıyormuş sanılması, AK Parti’nin halktan ne kadar koptuğunu göstermektedir. Asgari ücretli vatandaşlarımız açlık sınırının altında yaşamaktadır. Yoksulluk sınırı ise 30 bin TL’yi geçmiştir. Yapılması gereken herkesin gelir seviyesini yükseltmek iken iktidar herkesi asgari tutarlarda birleştirmektedir” ifadeleri kaydedildi.

‘KIZILAY BAŞKANINA MADALYA VERİLMESİNİNİN İHTİMALİNİ BİLE KABUL ETMEYİZ’

Teklifteki, afet dönemlerinde üstün hizmet ve yararlılık gösterenlere madalya verilmesini düzenleyen maddeyi eleştiren İYİ Parti şerh metninde, “Yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sırasında ve sonrasında, görevini ve makamını suistimal ettiği çok net ortaya çıkan Kızılay Başkanına söz konusu madalyanın verilmesi ihtimalini bile kabul etmemekteyiz. Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası’nın tevcihi objektif kriterlerle belirlenmeli, Devletimizin saygınlığına ve itibarına gölge düşürülmemelidir” ifadeleri kullanıldı.