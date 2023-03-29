Bankacılık sektörü net kârı 11 ayın en düşük seviyesinde

Bankacılık sektörünün 2022 yılının Ocak-Şubat aylarında 39 milyar lira olan net kârı bu yılın ilk iki ayında 65,6 milyar liraya yükseldi. Veri aylık bazda sektörün 11 ayın en düşük seviyesine işaret etti.

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Bankacılık sektörü net kârı 11 ayın en düşük seviyesinde

Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2022 sonuna kıyasla 686 milyar 981 milyon lira artarak 15 trilyon 34,4 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Şubat 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 15 trilyon 34 milyar 371 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 686 milyar 981 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 4,8 oldu.

KREDİLER YÜZDE 6,3 ARTTI

Şubatta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 54 milyar 958 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 6,6 yükselerek 2 trilyon 528 milyar 165 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 6,5 artarak 9 trilyon 437 milyar 901 milyon liraya yükseldi.

ÖZ KAYNAK TOPLAMI 1,4 TRİLYON

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,8 artışla 1 trilyon 487 milyar 723 milyon liraya ulaştı. Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net karı 65 milyar 564 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,15 seviyesinde gerçekleşti.

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