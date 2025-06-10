İki Sektörde Alarm! 105 Bin Kişi İşinden Olacak

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Ekonomik kriz pek çok sektöre darbe vururken, son dönemde özellikle tekstil ve hazır giyimde ciddi bir kayıp yaşanıyor. Maliyet artışı ve Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı başta olmak üzere birçok ekonomik çalkantıyla beraber iyice dibe vuran iki sektörde, 2025'in yalnızca ilk çeyreğinde toplam 2 bin 150 firma kapanırken, 35 bin 460 kişi de işinden oldu.

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre; 2022 yılı sonundan beri tekstil ve hazır giyimde 7 bini aşkın firma iflas etti, işini kaybedenlerin sayısı da 300 bine ulaştı. Son 2.5 yılda çalışan her 4 kişiden biri işini kaybederken, sektör temsilcilerine göre, bu iki sektördeki kriz yönelik bir çözüm üretilmemesi durumunda 105 bin kişinin daha işini kaybetmesi olası. Böylece bu yılki istihdam kaybı 140 bini aşabilir.

İHRACATTA CİDDİ DARALMA

Fahiş kayıp yaşayan bu iki sektördeki istihdam, 2022 sonunda 1 milyon 222 bin iken, 2025 Mart itibarıyla 923 bine düştü. Hazır giyim ve tekstildeki daralma 2023’ten beri artarak sürerken, 31 Mayıs 2025 itibarıyla da 283 firma konkordato için kesin mühlet kararı verildi. Bu veri sonrasında tekstil, konkordato için en riskli ikinci sektör haline geldi.

Kaynak: Nefes