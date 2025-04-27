İki Piyasa Devinden Temettü Hamlesi: KAP’a Bildirdi

Vestel Beyaz Eşya, 2024 yılı net kârı üzerinden hisse başına 0,0373 TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Şirketin KAP’a bildirdiği takvime göre, Yönetim Kurulu teklifi 24 Temmuz 2025’te yapılacak Olağan Genel Kurul’un onayına sunacak.

İki Piyasa Devinden Temettü Hamlesi: KAP’a Bildirdi

Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde temettü ödemesi, vergi usul kanununa göre ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanarak, 28 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olacak.

BEYAZ FİLO’DAN 11 MİLYON TL’LİK TEMETTÜ

Araç kiralama şirketi Beyaz Filo ise 2024 dönemi kârından hisse başına 0,0938 TL net temettü ödeneceğini duyurdu. Toplamda 11 milyon TL’lik brüt temettü, Olağanüstü Yedekler’den finanse edilecek. Karar, Genel Kurul’da onaylanarak 21 Mayıs 2025 itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

TEMETTÜ NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?

Temettü, bir anonim şirketin yıl sonunda elde ettiği net kârın hissedarlarla paylaşılması demektir. Hissedarlar, düzenli temettü ödemeleri sayesinde yatırım süreçlerinde nakit akışı elde eder; bu da uzun vadeli portföy stratejilerinde ek bir getiri kaynağı sağlar.

İki Piyasa Devinden Temettü Hamlesi: KAP’a Bildirdi - Resim : 1

TEMETTÜ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Temettü miktarı, şirketin dağıtılabilir kârı ile temettü dağıtım oranının çarpımının, toplam hisse adedine bölünmesiyle bulunur. Örneğin, dağıtılabilir kârı 10 milyon TL ve dağıtım oranı %50 olan bir şirket, 1 milyon hisse üzerinden her bir paya 5 TL temettü öder.

TEMETTÜ TÜRLERİ VE ŞARTLARI

Nakit Temettü: Hissedarın banka hesabına doğrudan para aktarımı yapılır.

Bedelsiz Hisse Temettüsü: Şirket, temettüyü yeni hisse senedi dağıtarak gerçekleştirir; yatırımcının sahip olduğu hisse adedi artar.
Temettü hakkı elde edebilmek için, yatırımcıların şirketin ilan ettiği “temettü ödeme günü”nden önce ilgili hisseyi cüzdanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra alınan hisseler, o ödeme dönemine temettü hakkı sağlamıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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