Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı
81 ili kapsayan ve tarihin en büyük sosyal konut seferberliği için hazırlıklar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda başlaması planlanan kampanyaya rekor başvuru beklediklerini belirterek, gençler ve emeklilerin bu projeyle ev sahibi olabileceklerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal konut çalışmaları yeniden öncelikli konular arasına girdi. Bakan Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için 81 ili kapsayan kapsamlı bir sosyal konut seferberliği başlatacaklarını duyurdu. İstanbul’daki deprem ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından sosyal konut projelerine ağırlık verileceğini belirtti. Kurum, “Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olacak. Projenin detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak” ifadelerini kullandı.
600 BİN BİNA ÇOK RİSKLİ DURUMDA
Kurum, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların en büyük sorunlarından birinin yüksek kira fiyatları olduğunu, bu nedenle sosyal kiralık konut projelerinin de gündemlerinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. İstanbul’da 600 bin çok riskli olmak üzere toplam 1,5 milyon bağımsız birimin riskli durumda olduğunu açıklayan Kurum, özellikle muhalefet tarafından yönetilen belediyelere de kentsel dönüşüm konusunda iş birliği çağrısında bulundu. Bakan Kurum, “Deprem üzerinden siyaset yapmayın. Gelin hep birlikte İstanbul’u kurtaralım. Biz size, siz bize destek olun. Üç tane ben yapıyorsam bir tane de sen yap. Belediye, vatandaş ve bakanlık olarak el ele verelim ve bu mücadeleyi birlikte yürütelim” dedi.
AZ HASARLI BİNALAR YARISI BİZDEN KAMPANYASINA DAHİL EDİLECEK
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kurum, 6 bin 539 bina için hasar ihbarı alındığını belirtti. Ekiplerin sahada yerinde inceleme yaparak tespitlerde bulunduğunu söyleyen Kurum, bu binalardan bin 473’ünün hasarsız, 101’inin ise az hasarlı olarak belirlendiğini aktardı. Kurum, en fazla ihbarın Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinden geldiğini ifade ederek, bu durumun İstanbul için oluşturulan risk haritasıyla büyük ölçüde örtüştüğünü kaydetti. Hasarların yüzde 80’inin Avrupa Yakası'nda olduğu bilgisini paylaşan Kurum, hasar tespit çalışmalarının 2-3 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti. Ayrıca, az hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarla irtibata geçileceğini ve bu binaların da “Yarısı Bizden” kampanyasına dahil edileceğini açıkladı.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 2022 yılında “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesiyle başlatılmıştı. Bu kapsamda 2023-2028 yılları arasını kapsayan beş yıllık süreçte 500 bin sosyal konut yapılacağı duyurulmuştu. Proje etaplara ayrılmış ve ilk etapta 250 bin konut hedefi belirlenmişti. Şimdi ise yeni sosyal konut hamlesiyle kalan 250 bin konut için düğmeye basılması bekleniyor. Daha önce açıklanan 250 bin sosyal konut için 5 milyon 135 bin başvuru yapılmıştı. Konut talebinin hâlâ yoğun olduğu ve erişim sorununun devam ettiği belirtilirken, yeni kampanyaya da rekor başvuru gelmesi öngörülüyor.
YENİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Önceki sosyal konut projelerinde başvurular şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve diğer başvurular olarak farklı kategorilere ayrılmıştı. Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, başvurulan ilde en az bir yıl ikamet etmek, başvuran kişinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının adına kayıtlı bir konutun bulunmaması ve belirlenen hane halkı gelir kriterlerinin aşılmaması gibi şartlar aranmıştı. Yeni başlayacak sosyal konut kampanyasında da benzer kriterlerin uygulanması ve doğru kişilerin bu imkândan yararlanmasının sağlanması bekleniyor.