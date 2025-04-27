Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı

600 BİN BİNA ÇOK RİSKLİ DURUMDA

Kurum, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların en büyük sorunlarından birinin yüksek kira fiyatları olduğunu, bu nedenle sosyal kiralık konut projelerinin de gündemlerinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. İstanbul’da 600 bin çok riskli olmak üzere toplam 1,5 milyon bağımsız birimin riskli durumda olduğunu açıklayan Kurum, özellikle muhalefet tarafından yönetilen belediyelere de kentsel dönüşüm konusunda iş birliği çağrısında bulundu. Bakan Kurum, “Deprem üzerinden siyaset yapmayın. Gelin hep birlikte İstanbul’u kurtaralım. Biz size, siz bize destek olun. Üç tane ben yapıyorsam bir tane de sen yap. Belediye, vatandaş ve bakanlık olarak el ele verelim ve bu mücadeleyi birlikte yürütelim” dedi.