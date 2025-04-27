Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor!

5 MİLYONUN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ FIRLADI

Bankalar, Merkez Bankası'nın politika faizini yukarı çekmesinin ardından 32 günlük vadelerde faiz oranlarını ciddi şekilde yükseltti. Şu anda birçok banka, müşterilerine %50'ye yaklaşan oranlar teklif ediyor. Peki, 5 milyon TL'yi 1 aylığına değerlendirenler hangi bankadan ne kadar kazanç sağlayabiliyor? İşte banka banka getiriler: