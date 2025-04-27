Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz artışı sonrası bankalar, mevduat faizlerinde adeta yeni bir rekabete girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, özellikle yüksek birikimi olan yatırımcılar için sunulan faiz oranlarıyla dikkat çekerken, 5 milyon TL’lik bir mevduatın 1 ayda sağladığı kazanç rekor seviyelere ulaştı.
5 MİLYONUN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ FIRLADI
Bankalar, Merkez Bankası'nın politika faizini yukarı çekmesinin ardından 32 günlük vadelerde faiz oranlarını ciddi şekilde yükseltti. Şu anda birçok banka, müşterilerine %50'ye yaklaşan oranlar teklif ediyor. Peki, 5 milyon TL'yi 1 aylığına değerlendirenler hangi bankadan ne kadar kazanç sağlayabiliyor? İşte banka banka getiriler:
BANKA BANKA MEVDUAT GETİRİ LİSTESİ
Yapı Kredi: %42 faiz oranıyla 1 ay sonunda 156 bin 493 TL net kazanç sağlıyor.
Ziraat Bankası: %33 faizle vade sonunda elde edilen kazanç 122 bin 959 TL.
İş Bankası: %39,5 faizle 147 bin 178 TL'lik net gelir sunuyor.
ING Bank: %48 faiz oranı ile 178 bin 849 TL getiri sağlıyor.
DenizBank: %48,5 faizle 180 bin 712 TL net kazanç imkanı sunuyor.
TEB: %50 faizle 186 bin 301 TL ile en yüksek getiri oranlarından birini veriyor.
Akbank: %47,5 faiz oranıyla 176 bin 986 TL kazandırıyor.
ODEA Bank: %49 faizle 182 bin 575 TL gelir sağlıyor.
Fibabanka: %49 faiz oranı ile 182 bin 575 TL net kazanç sağlıyor.
Vakıf Katılım: %34,29 kâr oranı ile 127 bin 765 TL gelir elde edilebiliyor.
Enpara (QNB Finansbank): %46,5 faizle 173 bin 260 TL net getiri sağlıyor.
Alternatif Bank: %50 faiz oranıyla 186 bin 301 TL kazanç sunuyor.
Garanti BBVA: %47 faizle 175 bin 123 TL'lik gelir sağlıyor.
QNB Finansbank: %35,75 faiz oranıyla 133 bin 205 TL net kazanç sunuyor.
Türkiye Finans: %48,5 kâr oranı ile 180 bin 712 TL kazandırıyor.
Albaraka Türk: %33,31 kâr oranı ile 124 bin 114 TL net gelir sağlıyor.
Getir Finans: %30 faiz oranıyla vade sonunda 111 bin 781 TL kazanç sağlıyor.