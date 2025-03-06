İftar Menüsünün Fiyatını Gören Dönüp Bir Daha Baktı! 4 Çeşit Yemeğe Bu Fiyat 'Yok Artık' Dedirtti

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen "Haydi Sofraya" restoranlarının iftar menüleri görenleri hayrete düşürdü.

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İftar Menüsünün Fiyatını Gören Dönüp Bir Daha Baktı! 4 Çeşit Yemeğe Bu Fiyat 'Yok Artık' Dedirtti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği"Haydi Sofraya" restoranlarının 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüleri için belirlenen fiyat dikkat çekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren "Haydi Sofraya" restoranları, iftar sofralarında uygun fiyatlı yemek seçeneklerine sahip.

Ramazan boyunca 40 lira karşılığında 4 çeşit yemek veren bu restoranlar, ramazanın bereketini Gaziantep halkıyla buluşturuyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanan ve Antep mutfağının lezzetlerini yansıtan restoranların, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubeleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen müşteri Mehmet Karaca, restoranın hem ekonomik hem de kültürel anlamda önemli bir hizmet sunduğunu ifade etti.

Yemeklerin ev yemeklerini aratmadığını belirten Karaca, "Artık Gaziantep'te sulu yemek yapan yer bulmak zor. Ama burada yöresel yemekleri tatma fırsatı buluyoruz. Ayrıca fiyatlar inanılmaz uygun. Dışarıda bir nohut dürüm bile 70 lira olmuşken burada 40 liraya doyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Emekli İhsan Marangoz ise iftar için bu restorana sık sık geldiğini belirterek, normalde dışarıda yemek yemediğini ama bu restorana güvenle gittiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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