Brent Petrol Fiyatları Bugün 69,63 Dolar Seviyesinde

Piyasalarda petrol talebi ve arzına ilişkin endişeler dün, Brent petrolün varil fiyatının Aralık 2021'den sonraki en düşük seviyeye gerilemesine neden olmuştu. ABD'nin uyguladığı tarifelerle ilgili yaşanan gerilim, Başkan Trump'ın bazı gümrük vergisi muafiyetleri tanıyan açıklamalarıyla hafifledi. Bu gelişme, petrol fiyatlarının bugün bir miktar yükselmesine yol açtı.

ABD'NİN PETROL STOKLARINDAKİ ARTIŞ FİYATLARI ETKİLİYOR

ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış, fiyatlardaki düşüşü sınırladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,6 milyon varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi ise stok artışının sadece 600 bin varil olacağı yönündeydi.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞI PLANI VE FİYAT BASKILARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisanda üretimi artırma planı, piyasada arz ve talep dengesizliğini derinleştirerek fiyatları baskı altında tutuyor.

Brent petrol fiyatları için teknik analizde, 73,54 dolar seviyesinin direnç, 69,12 dolar seviyesinin ise destek olarak izleneceği belirtiliyor.

Kaynak: AA