Tekirdağ'da Dehşet, Hem Ehliyetsiz Hem Alkollü Çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde Gülşen K. idaresindeki otomobil, park halindeki kamyona çarptı.

Yapılan kontrolünde 1.22 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı belirlenen sürücünün yanındaki Mustafa K., İbrahim B., Ayşe B. ve Melisa B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA