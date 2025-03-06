Tekirdağ'da Dehşet, Hem Ehliyetsiz Hem Alkollü Çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir otomobil park halindeki araçlara çarparak dehşet saçtı. Ehliyeti olmadığı ve alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün yaptığı kazada 5 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'da Dehşet, Hem Ehliyetsiz Hem Alkollü Çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde Gülşen K. idaresindeki otomobil, park halindeki kamyona çarptı.

Tekirdağ'da Dehşet, Hem Ehliyetsiz Hem Alkollü Çıktı - Resim : 1

Yapılan kontrolünde 1.22 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı belirlenen sürücünün yanındaki Mustafa K., İbrahim B., Ayşe B. ve Melisa B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Tekirdağ'da Dehşet, Hem Ehliyetsiz Hem Alkollü Çıktı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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