İflas Bayrağını Çekmişti! Tekstil Firması Batmaktan Kurtuldu

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kayerz Giyim Tekstil'in konkordato talebini feragat nedeniyle reddetti. Mahkeme, şirket hakkında daha önce verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
İflas Bayrağını Çekmişti! Tekstil Firması Batmaktan Kurtuldu

Mahkemenin 27 Şubat 2025 tarihli ara kararına göre, konkordato talebinin reddiyle birlikte Kayerz Giyim Tekstil dosyası tefrik edilerek 2025/200 esas numarasıyla ayrı bir dosya olarak kaydedildi.

GEÇİCİ MÜHLET UZATILDI

Öte yandan, Myglobe Perakende Lojistik Anonim Şirketi ve Mehmet Yılmaz hakkında 28 Şubat 2025 tarihinden itibaren 15 gün süreyle geçici mühlet kararının uzatılmasına hükmedildi. Mahkeme, atanan komiser heyetinin görevine devam etmesine karar verirken, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davacı şirket aleyhine tüm icra ve takip işlemlerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasını kararlaştırdı.

İflas Bayrağını Çekmişti! Tekstil Firması Batmaktan Kurtuldu - Resim : 1

Ayrıca, davacı şirketin taşınmazları, tescilli ve tescilsiz tüm malları ile araçları üzerinde üçüncü kişilere devrinin önlenmesine yönelik tedbirlerin geçici mühlet süresince devam etmesine hükmedildi. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 13 Mart 2025 tarihinde saat 11:50'ye bıraktı.

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