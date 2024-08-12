Haziran Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı: 11 Ayın Zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE KAÇ?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM EDİLENLER AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İşgücü önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

Bu dönemde haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 44 saate yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı haziran ayında bir önceki aya göre 3,8 puan artarak yüzde 29,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.