İslam Memiş Uyardı: Çarşamba Gününe Dikkat!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, çarşamba gününü işaret ederek altın, dolar ve euro için önemli uyarılarda bulundu.

Memiş'in TV100'de kaleme aldığı yazısı şöyle:

"Küresel piyasaların gözü bu hafta ABD enflasyon verisinde olacak. Her ayın ikinci haftası piyasaları yakından ilgilendiren veri, tüm enstrümanlar üzerinde etkili olacak. Yıllık Haziran’da 3,1 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda yüzde 3 artış, aylık bazda yüzde 0,1 azalmıştı.

Temmuz enflasyonunun ise düşük gelmesi bekleniyor. Ancak beklentinin üzerinde gelirse küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma olabilir. Ondan sebep Çarşamba günü saat 15:30’da açıklanacak veri çok önemli. Geçen hafta resesyon riski piyasalarda sert satışlara neden olmuştu.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Dar bant aralığına sıkışan enstrümanlar Çarşamba günü kendine yeni bir yön belirleyecek.

Diğer yandan Fed’in faiz indirim beklentisi piyasalar tarafından yeniden gözden geçirilecek. Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi olup olmayacağı netlik kazanacak. Yatırımcıların Çarşamba gününe dikkat etmesi gerekiyor.

Döviz kurları:

Dolar/TL 33,49 lira, avro/TL 36,61 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. 33,30-33,80 lira dolar/TL kurunda bu hafta için geçerliliğini koruyor. EUR/USD paritesi nedenli Euro’nun hareketliliği daha önemli olacak. EUR/USD paritesi, 1,0850-1,0950 aralığında oyalanabilir.

Çarşamba günü sonrası bir kırılma olması beklenmekte.

Ons altın (xau/usd);

2 bin 431 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Düşüş ya da yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Bu hafta 2 bin 407-2 bin 435 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeyi sürdürmeli. Ons nereye, gram oraya."