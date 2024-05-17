Halkbank esnaf kredi faizini artırdı, Mehmet Şimşek'e soruldu: Mağduriyet giderilecek mi?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin, devam eden taksit ödemelerinin, 'faiz güncelleme' uygulamasıyla kademeli olarak arttırılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından cevaplandırılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Tanal, Esnaf Kefalet kredisi kullanan vatandaşların sayısına ilişkin bilgi talep etti.

ESNAFIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK Mİ?

2020 yılı veya daha öncesinde kredi kullanan ve hala kredi ödemesine devam eden esnaf ve sanatkarların, kredi sözleşmelerini imzalarken ödemeleri gereken faiz oranlarının sözleşmeye aykırı olarak yıllara göre arttırıldığı iddialarına dair bilgi talep eden Tanal, bu durumun Anayasal güvence altına alınan çalışma ve sözleşme hürriyetine aykırılık teşkil ettiğinin altını çizdi.

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu soruları yöneltti:

"Şayet faiz oranları idarenin tek yanlı ve icrai işlemi ile arttırıldıysa, bu faiz artırımı yüzünden borç batağına düşen yurttaşlarımızın idare eliyle çaresiz bırakılmasının gerekçesi nedir?

Kredi faiz oranının arttırıldığına ilişkin Bakanlığınızın ilgili, bağlı, ilişkili kurum ve kuruluşlarına yapılan şikayetler var mıdır? Şayet şikayetler varsa bakanlığınızca bu şikayetlere karşı hangi işlemler yapılmıştır? Herhangi bir işlem yapılmadı ise gerekçesi nedir?

Esnaf Kefalet kredisi kullanan yurttaşlarımızın kredi oranının arttırılması nedeniyle uğradığı zararlar giderilecek midir? Giderilmeyecekse gerekçesi nedir?"

NE OLMUŞTU?

Gerçek Gündem, "Hazine ve Halkbank’tan büyük oyun: Esnaf kredi faizi artırıldı!" başlığıyla, Türkiye'de esnafların ticari çalışmalarına destek olunması amacıyla, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizleri artırılmasını duyurmuştu.

Yeni faiz oranları hali hazırda kullanmış mevcut esnaf kredisine de yansıtıldı.

Artırılan faiz oranları sonrası Hazine destekli esnaf kredilerinde yapılan güncelleme ile 11.10.2022 - 09.07.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 7,5'ten yüzde 17'ye yükseltildi.

Benzer şekilde 04.01.2021 - 06.06.2021 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 8,5'ten yüzde 18'e, 07.06.2021 - 10.10.2022 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı ise yüzde 9,5'tan yüzde 21'e çıkarıldı.

Öte yandan faiz oranlarındaki artış, daha eski tarihli kredilerde daha da belirginleşirken, 10.07.2023 - 06.09.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 12,5'ten yüzde 24'e, 07.09.2023 - 24.09.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı ise yüzde 15'ten yüzde 24'e yükseltildi. 25.12.2023 - 31.03.2024 tarihleri arasında kullanılan krediler ise yüzde 25’ten yüzde 29’a çıkarıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem