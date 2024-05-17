Yer Bodrum: 3 top dondurma fiyatı, 1 kilo kıyma fiyatını geçti!

Bodrum'da 3 top dondurmanın fiyatının 750 TL'den satıldığı bildirildi. Bu fiyatıyla kırmızı et ve kıyma fiyatını sollamış durumda.

Son Güncelleme:
Yer Bodrum: 3 top dondurma fiyatı, 1 kilo kıyma fiyatını geçti!

Bu yaz, dondurma fiyatları adeta tavan yaptı. Özellikle Bodrum'da üç top dondurma 750 TL'ye satılarak adeta et fiyatlarıyla yarışır hale geldi.

İstanbul’da dondurma fiyatları semtler arasında büyük farklılık gösteriyor. Bağcılar’da bir top dondurma 20 TL iken, Etiler'de bu fiyat 100 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Haber Global’in aktardığına göre, Bodrum’da sadece dondurma değil, lahmacun, makarna ve ayran gibi yiyeceklerin fiyatları da sıkça gündeme geliyor.

Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, “Büyükşehirlerde bir top dondurma 60-70 TL civarında. Ancak turistik bölgelerde bu fiyat 250 TL’ye kadar çıkabiliyor,” dedi.

Ağaoğlu ise, “Keçi sütü ve gerçek sahlep kullanılarak yapılan kaliteli dondurmaların bile daha pahalıya satıldığı yerler var. Vatandaşlar dondurma alırken dikkatli olmalı. Bu tür yüksek fiyatlarla karşılaşmamak için Bodrum, Antalya, Kemer gibi turistik bölgelerde fiyat listelerini kontrol etmek önemli. Fiyat listeleri görünür olmalı; eğer değilse, zabıtaya şikayet edilmeli” şeklinde konuştu.

Bir kıymanın kilosu ortalama 480 TL ile 680 TL arasında satılırken, Bodrum'da 3 top dondurmanın fiyatı et fiyatlarını da solladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kırmızı et Kıyma Bodrum
Son Güncelleme:
Yılın ilk çeyreğinde kriz derinleşti, işsizlik arttı! Yılın ilk çeyreğinde kriz derinleşti, işsizlik arttı!
Kızıl Goncalar'da beklenmedik Demet Evgar gelişmesi! Seyirciler heyecanlandı Kızıl Goncalar'da beklenmedik Demet Evgar gelişmesi! Seyirciler heyecanlandı
Yalı Çapkını vedaya hazırlanırken Mert Ramazan Demir'den yeni anlaşma Yalı Çapkını vedaya hazırlanırken Mert Ramazan Demir'den yeni anlaşma
Halkbank esnaf kredi faizini artırdı, Mehmet Şimşek'e soruldu: Mağduriyet giderilecek mi? Halkbank esnaf kredi faizini artırdı, Şimşek'e soruldu
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'den istifa etmişti... Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu
Karar Resmi Gazete'de: 28 Şubat davası hükümlülerine af 28 Şubat hükümlüsü generallere af çıktı
Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Ünlü çift evlendi: Instagram'da soyadını değiştirerek duyurdu Soyadını değiştirerek duyurdu
8 yaşındaki kızına TikTok'ta cinsel içerikli kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı 8 yaşındaki kızına TikTok'ta cinsel içerikli kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı