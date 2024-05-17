Yer Bodrum: 3 top dondurma fiyatı, 1 kilo kıyma fiyatını geçti!

Bu yaz, dondurma fiyatları adeta tavan yaptı. Özellikle Bodrum'da üç top dondurma 750 TL'ye satılarak adeta et fiyatlarıyla yarışır hale geldi.

İstanbul’da dondurma fiyatları semtler arasında büyük farklılık gösteriyor. Bağcılar’da bir top dondurma 20 TL iken, Etiler'de bu fiyat 100 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Haber Global’in aktardığına göre, Bodrum’da sadece dondurma değil, lahmacun, makarna ve ayran gibi yiyeceklerin fiyatları da sıkça gündeme geliyor.

Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, “Büyükşehirlerde bir top dondurma 60-70 TL civarında. Ancak turistik bölgelerde bu fiyat 250 TL’ye kadar çıkabiliyor,” dedi.

Ağaoğlu ise, “Keçi sütü ve gerçek sahlep kullanılarak yapılan kaliteli dondurmaların bile daha pahalıya satıldığı yerler var. Vatandaşlar dondurma alırken dikkatli olmalı. Bu tür yüksek fiyatlarla karşılaşmamak için Bodrum, Antalya, Kemer gibi turistik bölgelerde fiyat listelerini kontrol etmek önemli. Fiyat listeleri görünür olmalı; eğer değilse, zabıtaya şikayet edilmeli” şeklinde konuştu.

Bir kıymanın kilosu ortalama 480 TL ile 680 TL arasında satılırken, Bodrum'da 3 top dondurmanın fiyatı et fiyatlarını da solladı.

Kaynak: Gerçek Gündem