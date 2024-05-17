Konutta kayıp derinleşti, artış enflasyonun altında kaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Konut fiyat endeksine göre Türkiye genelinde konut fiyatları Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,99 arttı. Aylık artış da yüzde 1,21 olarak kaydedildi.

ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Böylece konut fiyatları artışı mart ayında yüzde 68,50 yıllık enflasyonun 16,5 puan gerisinde kaldı.

TÜRKİYE GENELEİNDE KONUT FİYATLARI METREKARASİ

Mart ayıyla birlikte Türkiye genelinde konut fiyatları metrekare başına ortalama 31 bin 884 TL'ye yükseldi.

KONUT FİYATLARINDA EN ÇOK ARTIŞ ANKARA'DA

İstanbul'da konut fiyatları Mart ayında yıllık olarak yüzde 40,4 arttı. İstanbul'da metrekare fiyatı 46 bin 12 TL oldu. Ankara'da ise fiyatlar yıllık bazda yüzde 63,9 artarak 25 bin 38 TL'ye yükseldi.

Diğer büyük il olan İzmir'de ise artış yüzde 49,5 oldu. İzmir'de Mart itibariyle ortalama metrekare fiyatı 36 bin 726 TL olarak kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem