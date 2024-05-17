Yılın ilk çeyreğinde kriz derinleşti, işsizlik arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan 'geniş tanımlı' işsizlik oranını gözler önüne seren atıl işgücü oranı, 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artışla yüzde 25 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.

İŞSİZLİK ORANI

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 15,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem