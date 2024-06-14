Kulis: Bahçeli'nin "CHP-AKP ittifakı" önerisi sonrası Erdoğan'dan talimat

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AKP ve CHP'nin ittifak yapması halinde aradan çekilebileceklerini söylemesi, siyaset gündeminde yeni bir tartışmayı başlattı. Bahçeli'nin "Normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakârlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır” açıklamaları dikkat çekti.

Bahçeli, bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 günlük yurt dışı gezisi sırasında yaptı. Erdoğan'ın Bahçeli'nin sert söylemleriyle ilgili ne söylediği merak konusu oldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin açıklamaları sonra AKP'li yetkililerin Erdoğan'la irtibat kurduğunu yazdı. İddiaya göre Erdoğan, “Cumhur İtifakı’nın devamına olan güçlü inancımızı belirten açıklamalar yapın” talimatı verdi.

Selvi'nin aktardığına göre, Erdoğan'ın talimatı sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik sıcağı sıcağına açıklama yaparak, “Cumhur İttifakı olarak ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır” dedi.

SEMİH YALÇIN’A SİLİVRİ GÖNDERMESİ

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, dün, gazetecileri hedef alırken Abdulkadir Selvi’ye de işaret ederek şunları söylemişti: “Şuuraltında MHP düşmanlığı şifrelenmiş olan gazeteci Abdülkadir Selvi de meşrebi ve tıyneti icabı, MHP muarızı koroya zaman zaman gönüllü olarak katılmaktadır. Medyada fitne ve bozgunculuğun nevi şahsına münhasır bir versiyonunu temsil eden Selvi, patlamaya hazır bir canlı bomba gibi taraflar arasında gidip gelmektedir. Selvi; vicdanı değil, ahlakı kanayanlarla birliktedir.”

Selvi, MHP’li Yalçın’ın bu sözlerine de değindi. Yalçın’a ‘kimin Silivri’ye gideceğinin belli olmadığını’ söyleyen Selvi, şunları yazdı:

“İsmini anmaya değer bulmadığım malum şahsı daha önceki tehdit ve hakaretleri nedeniyle mahkemeye vermiştim. Gazetecileri tehdit etme cüretini gösteren malum şahsın, kendi fıtrat ve tıynetine yakışan hakaret ve tehditleriyle mahkemelerde hesaplaşacağım. Ama şunu bilsin ki hiçbirine boyun eğmem. Hiçbirine eyvallah etmem. Ölümden ötesi mi var? Doğru bildiklerimi yazmaya ve konuşmaya devam edeceğim.

‘SİLİVRİ’YE KİMİN GİDECEĞİ BELLİ OLMAZ’

Beni ikide bir Silivri üzerinden tehdit etmeye çalışanlar dikkat etsin. Kimin Silivri’ye gireceği belli olmaz. Ben Türkiye’nin yolunun Silivri Cezaevi’nden değil özgürlüklerden geçtiğine inanıyorum.”

YERLİKAYA’DAN AYHAN BORAN KAPLAN AÇIKLAMASI

Selvi, bu yazısında Ayhan Boran Kaplan soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla da konuştu.

Ayhan Bora Kaplan operasyonunda itirafçı olan Serdar Sertçelik yurtdışından çektiği videoda, polis şeflerinin ifadesinin içine AKP’nin önemli isimlerinin girmesini telkin ettiğini iddia etmişti.

Ali Yerlikaya’ya ilk olarak bu konu soruldu.

Konu yargıda olduğu için çok ayrıntılı bir açıklama yapamayacağını söyleyen Yerlikaya, “O günler zor günlerdi. O günleri hatırlayın. Öyle bir fırtına estiriliyordu ki... Konu yargıda olduğu için kısa tutacağım. Hep beraber mahkemenin nasıl tecelli ettiğini göreceğiz ve mahkeme tecelli ettiği zaman da orada verilen hüküm gerekçesinde bu sorunun cevabı ayan beyan orada ortaya çıkacak. Ben de merak ediyorum” dedi.

YASADIŞI DİNLEMELER

Yerlikaya, Ankara Emniyeti tarafından 280 kişinin yasadışı olarak dinlenildiği iddialarına da yanıt verdi. Yerlikaya, bu konudaki incelemenin Kurban Bayramı’ndan sonra biteceğini ve müfettişlerin tespitlerini yargıya intikal ettireceğini açıkladı.

ÇETE ANKETİ

yaptırdıkları anketlerde halkın yüzde 85’inden fazlasının desteklediğini söyleyen Yerlikaya, “Zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine karşı meydan okuyoruz. Senin nefesini keseceğiz, cesaretin varsa gel diyoruz” dedi.