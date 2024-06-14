Erdoğan ve Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son günlerdeki çıkışları 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' olarak yorumlanırken AKP'li kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantılarda yaptığı uyarıyı aktardı.

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Erdoğan ve Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Özgür Özel ve öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le yaptığı görüşmelerin ardından Cumhur İttifakı ortağı olan MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen, “AK Parti-CHP isteniyorsa, biz engel olmayız” sözleri tartışılmaya devam ediliyor.

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Kulislerde “normalleşme adımlarının” Bahçeli’de, “Türkiye’de bir eksen değişikliğini ortaya çıkarabileceği endişesi” oluşturabileceği yorumu yapılırken, MHP liderinin çıkışının bu endişeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Peki, Bahçeli’nin açıklamaları ve tedirginlikleri AKP'de nasıl karşılık buldu?

Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP kaynakları, “Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz hem Sayın Cumhurbaşkanı; Sayın Bahçeli ve MHP’yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda da Cumhurbaşkanı bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi" değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı’nın İspanya’ya gidişinde uçakta bulunan bazı kurmayları ile değerlendirme yaptığı ve yurt dışı seyahatinden döndükten sonra Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.

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Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP AKP
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