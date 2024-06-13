CHP Gençlik Kolları'ndan Özel'i hedef alanlara rest

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada, "Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz. Onlarla aynı seviyeye inersek, çıkarsak vurgun yeriz. Onları o seviyede bırakalım. Samimi ülkücüler de o iki isimden yaka silkiyorlar, partiye yük olduğunu söylüyorlar zaten" ifadelerini kullandı.

MHP'li Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından tehdit ve hakaretlerle dolu karşılık verdi.

Yalçın, Özgür Özel'e tehditler savurarak, "Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz" dedi.

Yönter ise, Özgür Özel'e hakaret dolu sözlerle cevap verdi. Yönter, "Laf söyledi bal kabağı, koy tabağa ye sabaha...Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun!" ifadelerini kullandı.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN 'HODRİ MEYDAN' ÇIKIŞI

CHP Gençlik Kolları, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Özel'e tehdit ve hakaretlerde bulunan MHP'li iki isme 'hodri meydan' diyerek meydan okudu.

CHP Gençlik Kolları'nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Kendini kurt zanneden çakallara

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan Genel Başkanımız Özgür Özel, Türkiye’nin 1. partisinin genel başkanı ve milyonların iradesidir.

Kanlı ellerinizle bastığınız klavye tuşlarının verdiği komik özgüvene hodri meydan!'