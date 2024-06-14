MHP'li Küçük'ün 'kurgu' suçlamasını Ayşe Ateş yanıtsız bırakmadı: Gerçeği siz de biliyorsunuz

Sinan Ateş cinayeti davası ve bu davanın taraflarına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Son olarak MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sinan Ateş davasını, CHP'yi ve Ayşe Ateş'i hedef alarak, yaşananların MHP'yi bitirmek için yapılmış bir kurgu olduğunu iddia etti.

Ayşe Ateş, Musa Küçük'ün paylaşımına sert bir yanıt verdi. Ateş, Küçük'ün iddialarını reddederek, suçlamaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Ayşe Ateş, "Gerçeği siz de bütün bu millet gibi biliyorsunuz. Fakat tabanınızı ikna etmek için algı çalışmalarıyla çırpınıp duruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'FAKAT FAZLA ÇIRPINMAYIN ÇÜNKÜ BATAKLIKTA ÇIRPINNA DAHA HIZLI BATAR'

Ayşe Ateş kendisi hakkında yapılan suçlamalara şu yanıtı verdi:

"Musa Küçük de MHP içerisinde dosyaya hiç bakmayıp sosyal medyada kendi güruhunun iddiaları üzerinden siyaset üreten bir vekil gibi görünüyor. MHP ve Ülkü Ocaklarını sanık sandalyesine oturtan ben değilim. İçinizde olan ve koruma hususunda kararlılıkla davrandığınız suç örgütü. Dosya size uzun gelebilir, açın iddianameyi okuyun.

Hangi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklanmış, hangi MHP İstanbul İl Yöneticisi cezaevinde; kim, kaç yılla yargılanıyor. Kiralık katili hangi tahsisli araçla, kim kaçırmış. Sanıklar bunlar. Kaldı ki sizi suçluları koruyan bu tavrınızla milletimiz zaten sanık koltuğuna oturttu.

Bunlar benim iddialarım değil. Bunlar 1 Temmuz günü Sincan’da görülecek olan mahkemenin siyasi dokunuşlar yapılmış sözde iddianamesinin içeriği. Eğer durum sizin iddia ettiğiniz gibi olsaydı, soluğu çoktan savcılıkta almış, hakkımda suç duyurusunda bulunmuştunuz.

Gerçeği siz de bütün bu millet gibi biliyor, tabanınızı ikna etmek için algı çalışmalarıyla çırpınıp duruyorsunuz. Fakat fazla çırpınmayın çünkü bataklıkta çırpınan daha hızlı batar."