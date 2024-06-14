Ankara kulisleri: Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı

Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dağınık partileri bir araya getirmek amacıyla yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor.

Ankara kulisleri: Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı

Son zamanlarda hareketli günler geçiren Ankara'da yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Ekonomim'in kulislerden aktardığına göre parti kurma çalışmaları yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak, amacının dağınık partileri bir araya getirmek olduğu ve bu çerçevede yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu söylediği iddia edildi.

İddiaya göre, DEVA Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun liderlik ettiği partiler, tek bir çatı altında birleşmeyi planlıyor. Bu yeni oluşumun başına ise Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçeceği iddia ediliyor.

İddialara göre; Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül’ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı hatta seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve bu düşüncesini de Cumhurbaşkanı ile paylaştığı öne sürüldü.

AKP'LİLER CİDDİYE ALMADI

AKP kaynakları ise söz konusu iddiaları ciddiye almadıklarını dile getirdiler. Kaynaklar, “Parti kurabilir ama AK Parti’nin adayı olamaz” yorumunda bulundular.

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