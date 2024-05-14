Hazine ve Halkbank’tan büyük oyun: Esnaf kredi faizi artırıldı!

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla esnaf kefalet kredilerinin faiz oranlarında ciddi bir artışa gidildiğini duyurdu.

Yeni faiz oranları, kredi kullanım tarihine göre değişiklik gösterirken hali hazırda kullanmış mevcut esnaf kredisine de yansıtıldı. Öte yandan artırılan faiz oranlarında deprem bölgesinin muaf tutulduğu öğrenildi.

YENİ FAİZ ORANLARI İKİ KATINI AŞTI

Artırılan faiz oranları sonrası Hazine destekli esnaf kredilerinde yapılan güncelleme ile 11.10.2022 - 09.07.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 7,5'ten yüzde 17'ye yükseltildi.

Benzer şekilde 04.01.2021 - 06.06.2021 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 8,5'ten yüzde 18'e, 07.06.2021 - 10.10.2022 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı ise yüzde 9,5'tan yüzde 21'e çıkarıldı.

Öte yandan faiz oranlarındaki artış, daha eski tarihli kredilerde daha da belirginleşirken, 10.07.2023 - 06.09.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 12,5'ten yüzde 24'e, 07.09.2023 - 24.09.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı ise yüzde 15'ten yüzde 24'e yükseltildi. 25.12.2023 - 31.03.2024 tarihleri arasında kullanılan krediler ise yüzde 25’ten yüzde 29’a çıkarıldı.

“MEVCUT KREDİLERİN FAİZLERİ YÜKSELTİLMİŞ”

Esnaf kredi faizlerinin artırılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, şu ifadeleri kullandı:

“Küçük Esnafların Esnaf Kredi Kooperatifleri Aracılığıyla Hazine destekli Halkbank üzerinden yüksek enflasyon karşısında artan sermaye ihtiyaçlarını karşılamak için uygun koşullarda mevcut kullandıkları kredinin faizi yükseltilmiştir.

Günün ekonomik şartlarına göre, Esnaf kredi faizlerinde kullanmakta olduğunuz kredilerde 01.05.2024 Tarihinden geçerli olmak üzere güncellemeler olmuştur.

Yüzde 7,5 olanlar Yüzde 17,

Yüzde 8,5 olanlar Yüzde 18,

Yüzde 9,5 olanlar Yüzde 21,

Yüzde 12,5 olanlar Yüzde 24,

Yüzde 15 olanlar Yüzde 24,

Yüzde 17,5 olanlar Yüzde 25,

Yüzde 20 olanlar Yüzde 26,

Yüzde 22,5 olanlar Yüzde 27,

Yüzde 24 olanlar Yüzde 28,

Yüzde 25 olanlar Yüzde 29 dur.”

“ESNAF DAHA DA ZORA GİRİYOR”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise, “İktidar önce Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinin hesaplarındaki parayı 1 Nisan sabahı geri çekti. Bugün ise 1 milyona yakın esnafımızın kullandığı kredi faiz oranlarını geriye dönük olarak arttırdı. Zaten zorda olan esnaf daha da zora giriyor” dedi.