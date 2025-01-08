Hakan Kara'dan Çarpıcı Grafik! Enflasyonla Dolandırıcılık Arasında İlginç İlişki

Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Hakan Kara sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kara, 2023 yılında dolandırıcılığın zirve yaptığı grafiği paylaştı ve “Enflasyon ahlakı bozar” notunu düştü.

TCMB’nin veri sistemi EVDS ve Ceza İnfaz Kurumu’nun verileriyle hazırlanan grafikte, 2011 yılından itibaren oranlarda yükseliş göze çarparken, bu oranın 2023’te oranın zirve yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

2011'DEN SONRA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kara’nın paylaştığı grafikte enflasyonun artışıyla dolandırıcılık vakalarının da artış göstermesi çarpıcı bir detay olarak öne çıktı. Kara daha sonra paylaşımına bir ekleme daha yaptı ve “Enflasyonla dolandırıcılık suçları arasındaki ilişkinin çift taraflı olduğuna dair yorumlar geldi. Genel anlamda olabilir fakat bizdeki durumda ilişkinin yönü gayet net. 2021 sonrası patlayan enflasyonla birlikte dolandırıcılık vakaları zirveye vurmuş” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi